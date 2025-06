Negociação tensa tem desfecho em Pinhais: homem mantinha filha e esposa reféns

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após mais de dez horas, uma mulher e a filha dela, de 3 anos, foram liberadas depois de serem feitas de refém pelo pai da criança, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Desde às 23h de domingo (8) as duas estavam presas dentro de casa com o homem que chegou a jogar gasolina no entorno da residência, conforme informações iniciais.

Na manhã desta segunda-feira (9) a Polícia Militar por meio do BOPE, que conduziu todas as negociações, conseguiu que o homem liberasse as duas e se entregasse.

Negociação tensa e possibilidade de Invasão de casa

Apesar de uma longa e tensa negociação entre as equipes policiais e o homem que fazia filha e esposa reféns em Pinhais, não foi necessária a invasão da residência. A polícia estava atenta e preparada para qualquer ação que colocasse reféns em risco.

Segundo o tenente coronel da PMPR, Murbach, a mulher já tinha medida protetiva contra este homem. “Já existia alguns boletins de ocorrência, ela já estava com medida protetiva então já tem histórico da aplicação da Lei Maria da Penha no casal”.

O homem foi levado à Delegacia e as vítimas encaminhadas para atendimento médico.

