Em surto, homem espalha gasolina pela casa e mantém filha e esposa refém na RMC

Uma mulher e uma criança de três anos são mantidas refém dentro de uma casa em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde a tarde deste domingo (08). A mulher e a criança estão dentro de casa com um homem, companheiro da mulher, que espalhou combustível pela casa toda, ameaçando incendiar tudo.

Na manhã desta segunda-feira (09) a Polícia seguia no local para negociar um término da situação que já passava de 9 horas de duração.

“Ainda não conseguimos identificar ferimentos. Mulher com a filha do casal no local com possibilidade de retirada da criança do local. As negociações avançaram e ainda não vai nenhum tipo de movimentação precipitada”, disse o tenente Coronel Murbach, da Polícia Militar. Segundo ele não há ainda previsão de invasão do local.

O homem está no local com gasolina e há risco de incêndio no local. Vizinhos relataram que o cheiro é muito forte e que precisaram até sair de casa por causa do risco.

A situação ocorre na Rua Fernando Pessoa, no bairro Vargem Grande, em Pinhais..

Equipes da Polícia Militar, Bope e Guarda Municipal estão no local acompanhando a situação.

