Árvore com risco de cair causa interdição parcial da BR-277

O risco de queda de uma árvore nas margens da BR-277, sentido Paranaguá, no Litoral do Paraná, provoca interdição parcial do trecho na tarde de domingo (8). A forte chuva nos últimos dias teria provocado deslizamento na região que é protegido por telas.

No início da tarde, existia uma interdição parcial (faixa da direita) com a presença de equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro no km 43. A EPR orienta o trânsito a partir de km 59, na altura do Posto Wanser, sentido Paranaguá, até o km 43. No começo da noite, registra-se chuva forte e neblina intensa na Serra do Mar.

A concessionária aguardará a posição da Conserva, empresa responsável pela remoção e avaliação de risco. Após uma inspeção técnica, é definida a questão sobre a necessidade de corte da árvore e a liberação completa da pista.