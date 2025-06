Leilão do Hospital Vita, em Curitiba, está suspenso pela Justiça

O leilão do terreno e do prédio do Hospital Vita, em Curitiba, está suspenso pela Justiça. Previsto para acontecer nesta terça-feira (10), a venda em pregão de um dos mais tradicionais instituições de saúde do Paraná não vai acontecer. A Tribuna chegou a anunciar a venda como certa, mas a decisão da Justiça datada do dia 5 de junho, quinta-feira passada, paralisou o processo.

A reportagem buscou contato com a assessoria do Hospital, mas não obteve retorno. Após a divulgação da notícia os responsáveis pelo Vita entraram em contato com o posicionamento oficial da entidade, negando o leilão, e garantindo a manutenção do funcionamento da instituição.

A nota de esclarecimento vem a seguir, na íntegra:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

O VITA vem a público esclarecer que o leilão no âmbito do Processo nº 1065844-36.2021.8.26.0100 não acontecerá. A decisão judicial foi proferida pelo Juiz de Direito Dr. Pedro Henrique Valdevite Agostinho, da 34ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

Na suspensão, datada de 05 de junho de 2025, o magistrado ressalta a manutenção do funcionamento do hospital no local. Além disso, confirma que todas as ações necessárias no âmbito jurídico estão dentro da previsão legal. Essa decisão reforça que não há qualquer impacto no funcionamento do hospital ou no atendimento à população.

Desde outubro de 2024, quando o Grupo VITA assumiu a gestão do Hospital VITA Curitiba e do Hospital VITA Batel, atua com responsabilidade, foco e transparência. Todas as questões econômicas relacionadas às duas unidades garantem a sustentabilidade e a eficiência dos dois hospitais.

Reiteramos que a operação do Hospital VITA Curitiba permanece totalmente estável e em pleno funcionamento, sem qualquer impacto no atendimento médico prestado à comunidade. Os esforços seguem direcionados à excelência dos serviços e ao bem-estar de nossos pacientes e colaboradores.

Agradecemos a confiança de todos e reafirmamos nosso compromisso de zelar pela saúde e pela segurança da sociedade.

Diretoria Grupo VITA

