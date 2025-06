Hospital gigante em Curitiba pode ir a leilão por dívida milionária

O prédio do tradicional Hospital Vita, em Curitiba, pode ir,, em breve a leilão. A venda estava prevista para acontecer nesta terça-feira (10), com um valor de avaliação impressionante (pouco mais de R$ 166 milhões). No entanto os administradores do centro médico conseguiram a suspensão de venda em leilão. Veja a nota oficial da instituição no final desta matéria.

A propriedade representa não apenas um imóvel de grande porte, mas um complexo hospitalar que tem desempenhado um papel fundamental na assistência médica da região. A área global construída de 6.165,50 m² e o imóvel fica na Linha Verde, no Bairro Alto.

O leilão, ocoreria no âmbito do processo de número 1065844-36.2021.8.26.0100, tem como Autor a DTF CORPORATION e como Réu a Edfra Investimentos S.A.. A descrição do bem enfatiza a presença do EDIFÍCIO “VITA MEDICAL CENTER”, uma estrutura composta por três blocos distintos: o Hospital Vita Curitiba propriamente dito, um Anexo que complementa suas instalações e o Edifício Vita Medical Center.

A instituição tem sido referência na saúde da comunidade local e regional, atendendo milhares de pacientes ao longo dos anos e contribuindo significativamente para a oferta de leitos e tratamentos especializados.

O valor de avaliação do Hospital Vita e do terreno adjacente é de R$166.800.230,08. Para os interessados em participar do leilão, o incremento mínimo por lance foi fixado em R$100.000,00. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor final de arremate. Caso não seja vendido em primeiro pregão, o imóvel volta a ser negociado em nova tentativa, dessa vez por 50% do valor de avaliação, ou seja, pouco mais de R$ 80 milhões.

O leilão do Hospital Vita não é um evento isolado, mas sim parte de um processo judicial mais amplo. O número do processo, 1065844-36.2021.8.26.0100, indica que a venda judicial da propriedade visa solucionar questões legais entre as partes envolvidas, DTF CORPORATION e Edfra Investimentos S.A.

Hospital se posiciona

“O VITA vem a público esclarecer que o leilão no âmbito do Processo nº 1065844-36.2021.8.26.0100 não acontecerá. A decisão judicial foi proferida pelo Juiz de Direito Dr. Pedro Henrique Valdevite Agostinho, da 34ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

Na suspensão, datada de 05 de junho de 2025, o magistrado ressalta a manutenção do funcionamento do hospital no local. Além disso, confirma que todas as ações necessárias no âmbito jurídico estão dentro da previsão legal. Essa decisão reforça que não há qualquer impacto no funcionamento do hospital ou no atendimento à população.

Desde outubro de 2024, quando o Grupo VITA assumiu a gestão do Hospital VITA Curitiba e do Hospital VITA Batel, atua com responsabilidade, foco e transparência. Todas as questões econômicas relacionadas às duas unidades garantem a sustentabilidade e a eficiência dos dois hospitais.

Reiteramos que a operação do Hospital VITA Curitiba permanece totalmente estável e em pleno funcionamento, sem qualquer impacto no atendimento médico prestado à comunidade. Os esforços seguem direcionados à excelência dos serviços e ao bem-estar de nossos pacientes e colaboradores.

Agradecemos a confiança de todos e reafirmamos nosso compromisso de zelar pela saúde e pela segurança da sociedade.

Diretoria Grupo VITA”