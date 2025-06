Nota Paraná: curitibana ganha R$ 50 mil com sorteio

A festa junina vai ser mais animada na casa de uma moradora do distrito de Rio do Salto, em Cascavel, região Oeste do Paraná. Ela acaba de ser contemplada com o prêmio máximo do Nota Paraná, levando para casa a bolada de R$ 100 mil. O sorteio aconteceu nesta segunda-feira (09) e a sorte grande bateu na porta da consumidora que havia gerado 34 bilhetes a partir de 31 notas fiscais.

A ganhadora disputou a premiação com outros 3,19 milhões de paranaenses que tiveram a mesma atitude cidadã: incluíram o CPF nas compras realizadas em fevereiro. No total, foram mais de 28,7 milhões de bilhetes participando do sorteio. O número premiado? 6.489.399.

E a sorte também sorriu para a capital! Uma curitibana do bairro Vila Izabel abocou o segundo prêmio, de R$ 50 mil. Ela concorreu com apenas 14 bilhetes, gerados a partir de 7 notas fiscais emitidas no período.

Aliás, a farra de prêmios não parou por aí. O programa distribuiu R$ 1.000 para 100 consumidores, R$ 100 para outros 8 mil sortudos e ainda contemplou 35 mil paranaenses com prêmios de R$ 50. Somando tudo, foram R$ 2,8 milhões em premiações apenas para pessoas físicas.

Vale lembrar que o Nota Paraná também tem um lado solidário. Neste sorteio, R$ 2,2 milhões foram destinados a entidades sociais de todo o estado, como parte do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.

Quer entrar na próxima lista de premiados? É moleza! Basta pedir CPF na nota em todas as suas compras no comércio paranaense. Cada notinha gera bilhetes para os sorteios mensais, além de créditos que podem ser transferidos para sua conta bancária ou usados para abater o valor do IPVA.

Para quem ainda não está cadastrado, o processo é simples: acesse o site do Nota Paraná, clique em “cadastre-se” e preencha a ficha com seus dados pessoais (CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço). Depois é só criar uma senha pessoal e começar a juntar seus bilhetes da sorte!