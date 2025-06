UFPR sem almoço? Trabalhadores do RU podem entrar em greve se a grana não cair

Trabalhadores dos restaurantes universitários (RUs) da UFPR podem entrar em greve a partir desta segunda-feira (9) à tarde. O motivo da possibilidade da paralisação apontado pelos trabalhadores envolve atrasos nos pagamentos por parte da empresa contratada.

De acordo com uma carta assinada por funcionários dos RUs encaminhada à Reitoria da UFPR os funcionários têm “enfrentado problemas constantes com os vales-transporte, que atualmente estão sendo depositados via PIX semanalmente, porém com frequentes atrasos. O vale alimentação, assim como o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), também apresenta falhas”.

Eles afirmam que muitos ainda não receberam os uniformes completos necessários para a execução adequada das atividades.

Segundo o Diretório Central dos Estudantes da UFPR, essa situação afeta a todos os RUs de Curitiba: o Central na Reitoria, o do Politécnico, o das Agrárias e o do Botânico.

O contrato de licitação com a atual empresa responsável pelos RUs entrou em vigor em janeiro de 2025 com vigência até janeiro de 2027.

Em nota a UFPR manifestou-se sobre o caso. Veja a nota na íntegra: “A Reitoria da UFPR reitera seu compromisso intransigente com a qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica e, sobretudo, com o respeito aos direitos de todos os trabalhadores que atuam em suas dependências. A UFPR tem acompanhado ativamente a execução do contrato com a empresa contratada, tanto sob o aspecto administrativo quanto no que diz respeito ao preparo e à qualidade das refeições oferecidas aos nossos estudantes. Diante das denúncias de irregularidades nos pagamentos de salários, insuficiência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e falta de insumos, a Universidade tem tomado todas as medidas cabíveis até o presente momento. É importante destacar que, durante o período de execução contratual, a empresa foi notificada por inúmeras vezes pela fiscalização dos Restaurantes Universitários para regularização das falhas apresentadas. Alguns dos problemas relatados nos primeiros meses do contrato já foram, inclusive, sanados, diante da intervenção da UFPR“, diz a nota.

