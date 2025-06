Festival gastronômico celebra culinária do norte do Brasil em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vai até o próximo dia 29 de junho a 29ª edição da Curitiba Restaurant Week. O evento deste ano celebra a criatividade, a valorização da cultura regional e a democratização do acesso à boa gastronomia. Até o momento, 28 restaurantes participam do festival, sendo três estreantes: o Café do Teatro, o Córdoba Parrilla e o Tondí Massa e Bar.

Neste ano os restaurantes vão prestar uma homenagem especial à região Norte do Brasil, exaltando seus sabores únicos, ingredientes nativos e tradições culinárias. “Os restaurantes participantes são convidados a desenvolver releituras inéditas e autorais de pratos utilizando insumos típicos como tucupi, açaí, mandioca, jambu, bacuri, guaraná e peixes de água doce, entre outros”, explica Fernando Reis, idealizador do festival.

Além de promover a gastronomia local e nacional, o evento também cria novas oportunidades comerciais e turísticas, gera impacto social positivo e movimenta significativamente a economia da cidade. Na última edição em Curitiba, o festival atraiu mais de 30 mil pessoas, vendeu 23 mil menus e gerou um faturamento de R$ 2,8 milhões.

“Curitiba é uma cidade que valoriza a boa gastronomia, com um público exigente, curioso e sempre aberto a novas experiências. É justamente esse espírito que impulsiona o Restaurant Week a crescer a cada edição. Já são 29 edições realizadas aqui, duas por ano, consolidando o evento”, conclui Reis.

Durante o período, os estabelecimentos oferecem menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) com valores fixos. As opções se distribuem entre o menu convencional (R$ 68,90 almoço e R$ 89,90 jantar), plus (R$ 89,00 almoço e R$ 109,00 jantar) e premium (R$ 109,00 almoço e R$149,00 jantar).

Além de degustar pratos e sabores incríveis, os participantes também podem contribuir para uma causa social: a cada menu vendido, há a opção de doar R$ 2 para o Pequeno Cotolengo, entidade parceira desta edição (@pequenocotolengo).

Confira os restaurantes participantes até o momento e seus menus:

Menu Convencional – R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar)

Aish Baladi – Gastronomia Árabe, Ambe Comida Indiana, Bardo Company, Gyozabar, Spaccio Gourmet e Tuk Tuk.

Menu Plus – R$ 89,00 (almoço) e R$ 109,00 (jantar)

A Sacristia, Afonso`s, Cantina do Délio – Batel e Itupava, Córdoba Parrilla (estreante), Donna Taça, Ícaro Greek Food, Mia Trattoria, Negrita Bar e Café, Paco Cocina y Bar, Pimenta Brasserie, Saanga, Thai Restaurante Thailandês, Tondí Massa e Bar (estreante) e Vino! Cabral.

Menu Premium – R$ 109,00 (almoço) e R$149,00 (jantar)

Anarco Empório e Restaurante – Batel, Avenida Paulista Curitiba, Café do Teatro (estreante), Casa Varela, Limoeiro Casa de Comidas, Luponero Restaurante e Qceviche!.