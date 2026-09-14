Karol Conká, Marcos & Belutti, stand-up e Camerata: o que fazer em Curitiba nesta semana?

Nesta semana, Curitiba reúne uma agenda que atravessa diferentes estilos musicais e palcos da cidade. Karol Conká celebra 25 anos de carreira, Marcos & Belutti levam a turnê comemorativa ao Teatro Positivo e o instrumentista Mateus Asato desembarca na capital paranaense com a World Tour 2026. A programação também inclui sertanejo com orquestra, música clássica, apresentações gratuitas e o show de comédia de Rogério Morgado.
Além dos grandes shows, a semana reserva estreias e atrações culturais para diferentes públicos. O Korean Film Festival (KOFF) segue com sessões gratuitas no Cine Guarani, enquanto a Trupe Ave Lola apresenta Cão Vadio e o espetáculo Concerto em Ri Maior estreia no Guairinha.
Confira, a seguir, a agenda cultural desta segunda-feira (14) a sexta-feira (18):
Shows
Karol Conka
Show solo em que a cantora resgata faixas emblemáticas como “Boa Noite”, “Gandaia”, “Você Não Vai”, “Gueto ao Luxo”, “Mundo Louco” e “Bate a Poeira”, celebrando os 25 anos de carreira de Conká e revisitando o trabalho que ampliou horizontes para a música urbana no Brasil.
Data: Sexta-feira (18), às 22h;
Local: STAGE GARDE;
Ingressos pelo Meaple.
Mateus Asato – World Tour 2026
Apresentação do instrumentista Mateus Asato em sua turnê mundial.
Data: Sexta-feira (18), às 20h30;
Local: Teatro UP Experience – TUX;
Ingressos pelo DiskIngressos.
Marcos & Belutti
Apresentação da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Como parte da turnê especial “18 Anos de Carreira”, a dupla apresenta sucessos como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%”, “Eu Era”, “Tão Feliz”, “Insubstituível”, Tudo Indica”, “Sonho de Todo Casal”, entre outros.
Data: Sexta-feira (18), às 21h15;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos pelo DiskIngressos.
Festivais
Korean Film Festival (KOFF)
Quarta edição do festival traz exibições de longas-metragens da Mostra Não-Competitiva e da Mostra Especial Anos 1960 do Korean Film Archive (KOFA), além de curtas-metragens.
Data: 10 a 16 de setembro;
Local: Cine Guarani;
Ingressos gratuitos com retirada na bilheteria 30 minutos antes de cada sessão.
- 15/09 (Terça-feira): 17h00 – Behind His Door (Curta-metragem); 17h22 – A Mãe e o Hóspede (Longa-metragem KOFA); 19h30 – Nail Flower (Curta-metragem); e 19h41 – Boy (Longa-metragem).
- 16/09 (Quarta-feira): 17h00 – Rehearsing Anger (Curta-metragem); 17h23 – Uma Assassina Sedenta de Sangue (Longa-metragem KOFA); 19h30 – Anatomy of Star (Curta-metragem); e 19h41 – The Ghost Game (Longa-metragem).
Apresentações
Estreia da Peça “Cão Vadio”
O espetáculo teatral apresentado pela Trupe Ave Lola inicia sua temporada oficial na cidade.
Data: 9 a 20 de setembro, às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada gratuita.
Concerto em Ri Maior
O espetáculo acompanha o maestro e palhaço Wilson Shevchenko, que tenta conduzir um concerto inspirado em suas origens russas. Ao seu lado está Sarrafo, responsável por ajudá-lo a executar as composições da família e estabelecer uma comunicação com a plateia, que passa a integrar a apresentação.
Data: 18 a 20 de setembro (estreia na sexta-feira, 18 de setembro, às 20h);
Local: Guairinha – Salvador de Ferrante.
Ingressos pelo DiskIngressos.
The Singer Show 2026
Terceira eliminatória do concurso musical ao vivo com votação popular.
Data: Quarta-feira (16), às 19:00;
Local: D House Curitiba.
Ingressos pelo Sympla.
Roda de Música Caipira convida: Orli e Gemmaque
Apresentação musical caipira promovida pelo CMPB. A dupla leva ao público modas, vanerões, xotes e tradições do cancioneiro brasileiro.
Data: Quarta-feira (16), às 19:00;
Local: Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba;
Entrada gratuita.
Rubia Divino Orquestra & Convidados
Espetáculo musical idealizado pela produtora Rúbia Divino, que reúne música, representatividade e formação de público, com foco na identidade preta e no repertório afro-diaspórico.
Data: Quarta-feira (16), às 20h30;
Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);
Ingressos pelo DiskIngressos.
Happy Festival Instrumental – Edição Homenagem aos Professores do CMPB
O Happy Festival Instrumental apresenta cinco shows gratuitos com músicos da cena instrumental de Curitiba para homenagear os profissionais do CMPB. São eles: O Tiziu (solo), Jackson Franklin (solo), Rogerio Gulin (solo), Luis Otavio Almeida (duo) e Duo F5 (duo).
Data: Sexta-feira (18), a partir das 16:00;
Local: Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba;
Entrada gratuita.
Coro da Camerata Antiqua de Curitiba
Apresentação clássica “Mosaico Sonoro: Músicos e Poetas Latino-Americanos”, com regência de Silvana Vallesi.
Data: Sexta-feira (18), às 20h, e sábado (19), às 18h30;
Local: Capela Santa Maria.
Ingressos pelo ComprenoZet
Bate-Papo: Mãe Orminda convida Áurea Martins
Encontro cultural e bate-papo musical promovido pelo CMPB. O repertório será dividido entre sambas tradicionais que marcaram a carreira de Mãe Orminda, obras de compositores paranaenses e canções do repertório de Áurea Martins.
Data: Sexta-feira (18), às 19:00;
Local: Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba;
Entrada gratuita.
Clássicos do Sertanejo
A Orquestra Cordas do Iguaçu sobe ao palco do Teatro Guaíra para apresentar o espetáculo “Clássicos do Sertanejo”, sob a regência do maestro José Maria.
Data: Sexta-feira (18), às 20h30;
Local: Guairão;
Ingressos pelo DiskIngressos.
Show Solo Stand Up Comedy de Rogerio Morgado
Apresentação solo de comédia stand-up com Rogerio Morgado, conhecido por fazer parte do elenco fixo do programa “Pânico” na rádio e TV Jovem Pan.
Data: Sexta-feira (18), às 21h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos pelo DiskIngressos.