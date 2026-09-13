De Curitiba para o mundo: os bastidores da reestruturação que reposicionou a Positivo Tecnologia

Quem ainda associa a Positivo, empresa nascida em Curitiba, apenas a computadores e notebooks pode estar olhando para uma companhia diferente da que existe hoje. Aos 37 anos, a Positivo Tecnologia consolida um reposicionamento para atuar como uma empresa de infraestrutura de TI de ponta a ponta, com produtos e serviços voltados principalmente ao mercado corporativo e a instituições públicas. Isso inclui até data centers preparados para altas cargas de inteligência artificial.

A mudança representa uma transformação importante para uma empresa que começou justamente fabricando computadores para escolas. A Positivo Informática nasceu em 1989, a partir de uma ideia surgida em uma sala de aula da Faculdade de Informática Positivo, em Curitiba. A partir de 2017, a companhia passou a acelerar a diversificação do portfólio e mudou seu nome para Positivo Tecnologia.

Agora, a estratégia ganha um novo discurso. Em campanha lançada em agosto, em rede nacional de TV, com o conceito “Inovação que move o seu mundo”, a empresa apresenta um portfólio que vai muito além dos tradicionais PCs: inclui servidores para data centers, notebooks com inteligência artificial, tablets, soluções de segurança eletrônica, terminais de pagamento, tecnologias educacionais e serviços de TI.

O movimento já aparece nos números. Em 2025, o segmento Commercial, que reúne os negócios voltados a empresas e instituições, respondeu por 70% do faturamento total da companhia. Dentro desse mercado, a receita bruta havia passado de 37% do total em 2024 para 50% no ano passado.

IA puxa novos negócios

Um dos exemplos mais recentes dessa mudança está nos servidores para data centers preparados para cargas de trabalho de inteligência artificial. No primeiro trimestre de 2026, a categoria de servidores da Positivo cresceu 186%.

Entre as novidades estão o Positivo Inteliserver, servidor de alto desempenho com até 288 núcleos, e o Positivo IA Box, que combina hardware, software e serviços para oferecer IA local no modelo de Hardware as a Service.

Os serviços de TI também avançaram: o faturamento da área cresceu 21% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2025.

“A campanha traduz um movimento real da nossa Companhia”, afirma Hélio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia. Segundo ele, a empresa busca se posicionar como parceira estratégica de empresas e órgãos públicos que precisam encontrar, em um só lugar, soluções para seus projetos de tecnologia.

Fundada em 1989 em Curitiba, a Positivo ainda possui a sua sede administrativa na capital paranaense. Mas também já possui fábricas em 17 países da América Latina, além de China e Taiwan. O portfólio de marcas e negócios é composto por Positivo, Positivo Empresas, Positivo Servers & Solutions, Positivo Soluções em Pagamentos, PositivoSEG, Positivo Casa Inteligente, Positivo S+, VAIO, e Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação.