Produtora rural cria queijaria premiada no Paraná

Rosane Borosky e o marido, Genilson, criaram uma queijaria artesanal em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, para evitar a venda do rebanho de vacas leiteiras da família. Em agosto de 2023, o casal enfrentava dificuldades financeiras com a produção de leite e decidiu transformar parte da produção em queijos. Hoje, a Queijaria Meu Propósito produz entre 250 e 380 quilos de queijo por mês e se tornou uma das principais fontes de renda da propriedade. As informações são da Gazeta do Povo.

A família tinha 48 vacas produzindo cerca de 1,3 mil litros de leite por dia, mas os custos haviam aumentado e a renda não cobria mais as despesas. Sem recursos para construir uma agroindústria do zero, Rosane aproveitou uma construção existente na propriedade e buscou capacitação em cursos do Senar e em projetos de queijos finos em Toledo.

Rosane fez o primeiro queijo com quatro litros de leite e batizou o produto de Queijo da Motta, em homenagem à avó. Após aprovação de conhecidos, começou a vender para familiares e amigos. As primeiras vendas aconteceram em eventos locais e feiras de produtores no início de 2024.

Em fevereiro de 2025, a queijaria recebeu o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, licença sanitária que permitiu ampliar a comercialização. O Queijo da Motta, produzido com leite de vacas Jersey, recebeu nota 98,45 no Prêmio Queijos do Paraná em 2025 e conquistou o Super Ouro, principal distinção da competição.

No Prêmio Queijo Brasil de 2025, a queijaria enviou cinco produtos e quatro receberam medalhas: prata para o Queijo da Motta e bronze para três maturados. Rosane também foi premiada como produtora destaque do município. Na edição de 2026, foram 14 produtos enviados e 11 receberam medalhas: três de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

As premiações aumentaram a procura, mas expuseram um limite de capacidade de produção. A família está construindo um chalé em frente à agroindústria para receber consumidores e ampliar as vendas. Os queijos são vendidos diretamente na propriedade, em pontos de venda, cafés coloniais da região e eventos.