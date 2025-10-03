Jogos ainda não lançados podem ser testados de graça em Curitiba neste sábado

Já pensou em testar um jogo antes mesmo de ele ser lançado? Essa é a proposta do Playtest, que acontece neste sábado (04/10), das 14h às 18h, no Estúdio Riachuelo, no Centro de Curitiba. O evento é gratuito e não exige inscrição prévia. Qualquer pessoa pode jogar.
Três desenvolvedoras curitibanas vão apresentar os futuros lançamentos: Changer Seven (ação), Bubble Bash Battle (combate multiplayer) e Lighthouse of Madness (terror/puzzle). Além de jogar gratuitamente, o público poderá conversar com os criadores e dar opiniões para aprimorar os projetos antes de serem lançados no mercado.
“Queremos mostrar que Curitiba tem um mercado de desenvolvimento de jogos em crescimento. Não é preciso sair da cidade para ter contato com criadores”, afirma Luciano Mendes, diretor criativo da Flying Jack Creative Studio, responsável pelo game Lighthouse of Madness.
Criado em 2019, o estúdio Flying Jack começou com três integrantes e atualmente finaliza o game de terror cósmico que será lançado para PC e consoles, ainda sem data definida. Lighthouse of Madness é um jogo de puzzle, com uma pitada de terror cósmico.
“Minha expectativa é entender como o público desconhecido irá reagir e capturar feedbacks para podermos melhorar a experiência final do jogo”, reforça Luciano.
Estúdio Riachuelo
Localizado em frente ao Cine Passeio, o Estúdio Riachuelo é um espaço de formação e produção da Fundação Cultural de Curitiba voltado para games, animação e ilustração digital. Com mais de 160 alunos, abriga turmas, cursos acessíveis e gratuitos, além de uma incubadora e área interativa com criações locais.
Serviço
Playtest Estúdio Riachuelo
- Data: sábado (4/10)
- Horário: 14h às 18h
- Local: Estúdio Riachuelo (Rua Riachuelo, 407 – Centro)
- Informações: (41) 98407-7645