Jogos ainda não lançados podem ser testados de graça em Curitiba neste sábado

Já pensou em testar um jogo antes mesmo de ele ser lançado? Essa é a proposta do Playtest, que acontece neste sábado (04/10), das 14h às 18h, no Estúdio Riachuelo, no Centro de Curitiba. O evento é gratuito e não exige inscrição prévia. Qualquer pessoa pode jogar.

Três desenvolvedoras curitibanas vão apresentar os futuros lançamentos: Changer Seven (ação), Bubble Bash Battle (combate multiplayer) e Lighthouse of Madness (terror/puzzle). Além de jogar gratuitamente, o público poderá conversar com os criadores e dar opiniões para aprimorar os projetos antes de serem lançados no mercado.

“Queremos mostrar que Curitiba tem um mercado de desenvolvimento de jogos em crescimento. Não é preciso sair da cidade para ter contato com criadores”, afirma Luciano Mendes, diretor criativo da Flying Jack Creative Studio, responsável pelo game Lighthouse of Madness.

Criado em 2019, o estúdio Flying Jack começou com três integrantes e atualmente finaliza o game de terror cósmico que será lançado para PC e consoles, ainda sem data definida. Lighthouse of Madness é um jogo de puzzle, com uma pitada de terror cósmico.

“Minha expectativa é entender como o público desconhecido irá reagir e capturar feedbacks para podermos melhorar a experiência final do jogo”, reforça Luciano.

Estúdio Riachuelo

Localizado em frente ao Cine Passeio, o Estúdio Riachuelo é um espaço de formação e produção da Fundação Cultural de Curitiba voltado para games, animação e ilustração digital. Com mais de 160 alunos, abriga turmas, cursos acessíveis e gratuitos, além de uma incubadora e área interativa com criações locais.

Serviço

Playtest Estúdio Riachuelo

Data: sábado (4/10)



Horário: 14h às 18h



Local: Estúdio Riachuelo (Rua Riachuelo, 407 – Centro)



Informações: (41) 98407-7645

