Ação social tem noite do Pastel e música ao vivo em Curitiba

A Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (Afece) promove, no próximo dia 10 de outubro (sexta), a tradicional Noite do Pastel em sua sede, localizada na Rua Paulo Turkiewicz, 316 – Tarumã, em Curitiba. O evento começa a partir das 18h30 e reúne gastronomia, música e uma pitada de solidariedade.

O cardápio inclui opções salgadas e doces, com destaque para os sabores de carne, queijo, pizza, vegetariano e banana com canela. Os valores variam de R$10,00 (1 pastel) a R$35,00 (combo com 4 pastéis). Bebidas como refrigerantes, água, caldo de cana e cerveja também estarão disponíveis.

Além da gastronomia, o público poderá aproveitar atrações musicais: o Grupo Canjão, das 19h às 20h, e a banda Djambi, das 20h30 às 21h30/22h.

A Noite do Pastel é uma das principais ações beneficentes da Afece e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos projetos da instituição, que há décadas atua no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.