Jardim Botânico tem ensaio aberto de espetáculo natalino nesta segunda

Nesta segunda-feira (08/12), das 19h às 22h, acontece o ensaio geral do espetáculo “O Sonho do Papai Noel”, uma superprodução de música, dança e luzes que estreia no Jardim Botânico, em Curitiba, na terça-feira (09/12).

Com elenco de 60 artistas e cenários grandiosos integrados à arquitetura da estufa, essa é uma oportunidade de acompanhar os bastidores antes da estreia oficial.

O espetáculo conta a história sobre o Papai Noel e duendes que estão em busca de um mundo melhor. O cenário inclui elementos especiais, como uma árvore da vida de 8 metros com 7,5 mil vasos de flores e uma estrela de Belém de 30 metros. O palco, projetado para se integrar à paisagem do Jardim Botânico, foi decorado em tons de verde com estrelas douradas.

Diretora artística, coreógrafa e produtora com mais de 20 anos de experiência em teatro musical, dança e performance, Nanna Mercury é a diretora de movimento deste espetáculo do Jardim Botânico.

Após a estreia nesta terça-feira, às 19 horas, o espetáculo terá apresentações diárias, sempre às 19h30, até o dia 23 de dezembro.