Maria Fumaça do Natal

Maria Fumaça do Natal percorre bairros de Curitiba até 15 de dezembro

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 08/12/25 09h03
A Maria Fumaça de Natal iniciou neste domingo (7/12) seu percurso pelos bairros de Curitiba, levando luz, nostalgia e a presença do Papai Noel, em promoção da Rumo. Curitiba, 07/12/2025. Foto: Hully Paiva/SECOM

A locomotiva a vapor Mallet 204, conhecida como Maria Fumaça do Natal, iniciou no domingo (7/12) um percurso por diversos bairros de Curitiba, que se estenderá até 15 de dezembro. Decorada com 800 metros de mangueiras de LED, a locomotiva fabricada em 1950 é a única em operação na América do Sul.

O evento, promovido pela operadora ferroviária Rumo, tem como objetivo levar o espírito natalino aos moradores da cidade. A locomotiva transporta o Papai Noel e serve de cenário para apresentações musicais, com a próxima programada para 15 de dezembro, às 19h15, na sede da Rumo no bairro Cajuru.

Além de Curitiba, a Maria Fumaça Iluminada percorrerá cidades da região metropolitana, interior do Paraná e Santa Catarina até 21 de dezembro. O roteiro inclui municípios como Mafra (SC), Lapa, Ponta Grossa, Pinhais, Balsa Nova, Piraquara, Morretes, Antonina, Paranaguá e Araucária.

Para muitos moradores, o evento já se tornou parte do calendário afetivo das festas de fim de ano. Viviane Pereira, que assistiu à passagem do trem no bairro Jardim Botânico com sua família, comentou: “Faço questão de trazer a minha filha para ver a passagem da Maria Fumaça e também para conferir as outras programações do Natal. Curitiba está linda e gostamos de aproveitar”.

A programação completa do evento “Rumo ao Natal” pode ser consultada no site oficial da empresa organizadora. O passeio da Maria Fumaça integra as celebrações do Natal de Curitiba 2025, que conta com diversas atrações pela cidade até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.