Maria Fumaça do Natal percorre bairros de Curitiba até 15 de dezembro

A locomotiva a vapor Mallet 204, conhecida como Maria Fumaça do Natal, iniciou no domingo (7/12) um percurso por diversos bairros de Curitiba, que se estenderá até 15 de dezembro. Decorada com 800 metros de mangueiras de LED, a locomotiva fabricada em 1950 é a única em operação na América do Sul.

O evento, promovido pela operadora ferroviária Rumo, tem como objetivo levar o espírito natalino aos moradores da cidade. A locomotiva transporta o Papai Noel e serve de cenário para apresentações musicais, com a próxima programada para 15 de dezembro, às 19h15, na sede da Rumo no bairro Cajuru.

Além de Curitiba, a Maria Fumaça Iluminada percorrerá cidades da região metropolitana, interior do Paraná e Santa Catarina até 21 de dezembro. O roteiro inclui municípios como Mafra (SC), Lapa, Ponta Grossa, Pinhais, Balsa Nova, Piraquara, Morretes, Antonina, Paranaguá e Araucária.

Para muitos moradores, o evento já se tornou parte do calendário afetivo das festas de fim de ano. Viviane Pereira, que assistiu à passagem do trem no bairro Jardim Botânico com sua família, comentou: “Faço questão de trazer a minha filha para ver a passagem da Maria Fumaça e também para conferir as outras programações do Natal. Curitiba está linda e gostamos de aproveitar”.

A programação completa do evento “Rumo ao Natal” pode ser consultada no site oficial da empresa organizadora. O passeio da Maria Fumaça integra as celebrações do Natal de Curitiba 2025, que conta com diversas atrações pela cidade até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.