Trânsito no Centro de Curitiba tem bloqueios até quarta para espetáculo natalino

A partir das 19 horas desta segunda-feira (8/12), o trânsito na região do Centro de Curitiba sofrerá alterações devido ao espetáculo natalino do Instituto de Educação do Paraná. As apresentações ocorrerão até quarta-feira (10/12), com interdições em vias próximas à Praça Osório.

As interseções afetadas incluem a Praça Osório com a Rua Jesuíno Marcondes, a Rua Senador Alencar Guimarães com a Praça Osório, e a Rua Jesuíno Marcondes com a Rua Vicente Machado. O bloqueio será mantido diariamente até o fim das atividades.

Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito estarão no local para orientações. Recomenda-se que motoristas evitem essas vias durante o evento e busquem rotas alternativas.

Espetáculo natalino do Instituto de Educação do Paraná

O espetáculo, produzido pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), apresentará novidades este ano, incluindo a participação de 24 estudantes do colégio no coral. A apresentação contará com iluminação cênica na fachada do edifício e personagens animados.

As apresentações ocorrerão nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, às 19h30, no Instituto de Educação do Paraná, localizado na Rua Emiliano Perneta, 92, no Centro. O evento faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.