Natal do Bradesco no Palácio Avenida atrai 70 mil pessoas em Curitiba

O tradicional Natal do Bradesco no Palácio Avenida, uma das principais atrações do Natal de Curitiba 2025, reuniu mais de 70 mil pessoas durante os três primeiros dias de apresentações no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. As sessões ocorreram de sexta a domingo, com o primeiro dia sendo um ensaio geral. O espetáculo, intitulado “O Palácio Mágico do Natal”, terá novas apresentações de 12 a 14 de dezembro, sempre às 20h15.

Em 2025, o evento conta com três dias adicionais de encenações gratuitas, proporcionando dois fins de semana para que famílias curitibanas e turistas possam acompanhar as apresentações do coral infanto-juvenil. As próximas exibições devem atrair ainda mais público ao famoso calçadão.

Durante os 45 minutos de espetáculo, os jovens cantores interpretam 12 músicas divididas em 9 blocos. O repertório inclui canções inéditas como “Era Uma Vez” de Kell Smith e “Vou Deixar” do Skank, além de clássicos de edições anteriores como “Aquarela” de Toquinho e “Natal Todo Dia” do Roupa Nova.

Para criar um cenário natalino encantador, o Palácio Avenida foi decorado com mais de 105 mil luzes, incluindo micro lâmpadas e iluminação cênica. Toda a instalação utiliza LEDs de baixo consumo, reduzindo em até 80% o gasto energético, e conta com controladores inteligentes equipados com sensores e temporizadores para otimizar o uso da iluminação conforme a luz natural.

O Natal de Curitiba 2025 é uma realização da Prefeitura de Curitiba, apresentado pelo Bradesco, e conta com diversos patrocinadores. A programação se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.