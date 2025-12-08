Jardim Botânico recebe estreia de espetáculo natalino gratuito em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Jardim Botânico de Curitiba será palco da estreia do espetáculo gratuito ‘O Sonho do Papai Noel’ nesta terça-feira (9/12), às 19h, como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. O musical, que conta com 60 artistas entre atores e bailarinos, promete surpreender moradores e turistas com uma produção de grande escala, incluindo figurinos elaborados, ritmos modernos, projeções e show de luzes.

O espetáculo será apresentado em um palco montado entre as escadarias que levam à famosa estufa do Jardim Botânico. A produção, realizada pela Fundação Cultural de Curitiba e dirigida por João Luiz Fiani, abordará temas como a preocupação do Papai Noel e seus duendes com as tristezas do mundo, incluindo fome, desigualdade e guerras.

Além da estreia do musical, o dia contará com outras atrações natalinas pela cidade, como apresentações na Praça Santos Andrade, no Instituto de Educação do Paraná e no Passeio Público. O Jardim Botânico ficará aberto até às 20h30 durante o período natalino, estendendo seu horário habitual de fechamento.

O cenário do espetáculo inclui elementos especiais como uma árvore da vida de 8 metros decorada com 7,5 mil vasos de flores sálvias vermelhas e uma estrela de Belém de 30 metros de comprimento. Os figurinos, criados pela artista visual Sandra Hiromoto e pelo figurinista Eduardo Giacomini, foram pintados à mão, utilizando uma paleta de cores que inclui vermelho, verde, dourado e branco.

Após a estreia, o espetáculo ‘O Sonho do Papai Noel’ será apresentado diariamente às 19h30 até 23 de dezembro. A programação completa do Natal de Curitiba 2025 se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com diversas atrações gratuitas espalhadas pela cidade.