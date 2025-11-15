Igreja histórica do Umbará ganha nova iluminação pro Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Símbolo do segundo maior bairro de Curitiba, a Paróquia São Pedro do Umbará, no extremo Sul da cidade, agora tem iluminação cênica para valorizar a arquitetura do templo religioso construído por imigrantes italianos no final do século XIX. Rodeado de moradores e em clima de preparativos para o Natal, o prefeito Eduardo Pimentel inaugurou a nova iluminação na noite desta sexta-feira (14/11).

“Que alegria vir aqui hoje, perto do início do nosso Natal, da comemoração do nascimento de Jesus, para dar esse presente a toda comunidade. A iluminação traz mais do que segurança, traz o brilho da igreja. Curitiba e o Paraná têm se destacado pelo crescimento do turismo religioso e iluminar as igrejas da cidade é uma forma de fortalecer essa atividade no município”, disse o prefeito Eduardo Pimentel, durante a entrega da nova iluminação cênica da igreja.

+ Veja essa: Filmes preferidos do Papa Leão XIV; veja quais são e onde assistir

Localizada na Rua Nicola Pellanda, nº 5000, a igreja é um marco de identidade, tradição e união para a comunidade local. Com a nova iluminação cênica reforça o reconhecimento ao legado histórico e cultural do Umbará.

Para valorizar a arquitetura do templo religioso construído por imigrantes italianos no final do século XIX, projetado pelo arquiteto João de Mio – uma referência da arquitetura sacra em Curitiba -, foram instaladas 118 luminárias de LED.

Os novos equipamentos em LED combinam diferentes potências e tonalidades de luz, (entre 2700K e 4000K), criando o efeito ideal para destacar a arquitetura, além de consumir menos energia.

“As igrejas fazem parte da identidade dos bairros e, quando destacadas com iluminação cênica, revelam ainda mais sua beleza e seu papel cultural. O PRO Curitiba tem esse olhar: investir em infraestrutura, mas também cuidar da memória e do pertencimento da população”, afirmou o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

+ Veja mais: Festa do Rocio leva fé e tradição para ruas de Paranaguá

Os trabalhos foram executados pela Engie Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Curitiba, concessionária responsável pela iluminação pública da cidade, com acompanhamento técnico e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Detalhes em evidência

Finalizada em 1940, a igreja tem influências da arquitetura italiana, com elementos clássicos como colunatas, capitéis, frontões e o campanário isolado da construção principal, característico da região do Vêneto.

Segundo o arquiteto e urbanista Thales Sinhorini, do Departamento de Iluminação Pública da Smop, todos esses detalhes nortearam o projeto.

“Usamos projetores embutidos no piso, projetores direcionáveis e perfis lineares em cor quente para valorizar colunas e ornamentos. Nos vitrais e imagens, aplicamos pontos de luz neutra, criando contraste e profundidade. A escultura de Cristo no barco, logo na entrada do terreno, também recebeu destaque especial, assim como os sinos do campanário”, explicou Sinhorini.

O efeito proporcionado pelas luzes permite que a comunidade e visitantes apreciem melhor os vitrais, os pilares e as janelas laterais, destacando a simetria e a beleza do projeto original.

“O projeto da Prefeitura veio ao encontro de um sonho antigo da comunidade, especialmente para o período do Natal. Está todo mundo muito entusiasmado. Muita gente vai vir à igreja só para ver a nova iluminação”, afirmou o padre Carlos Cigolini, da Paróquia São Pedro.

Segundo ele, a nova iluminação tem um significado profundo para os moradores do Umbará. “Desde os tempos dos imigrantes italianos, a igreja sempre foi o centro e o ponto de referência do bairro. Agora, iluminada, ela representa um reavivar da fé e da memória. É como reacender os velhos tempos. Mesmo de longe, a igreja se faz presente. Ela é luz para a comunidade.” completou Cigolini.

+ Veja também: 30ª Festa da Batata celebra 74 anos de Contenda a partir desta sexta; programação

Maria José Costa, de 81 anos, moradora antiga do bairro, catequista há 50 anos na igreja e integrante das pastorais, ficou muito emocionada com a nova iluminação.

“Eu achei a iluminação fantástica. A igreja foi construída pelas mãos das pessoas daqui do bairro, meu pai ajudou na construção. Fiquei extremamente emocionada com a beleza, trouxe mais atrativo para nosso bairro. Creio que muitas pessoas virão visitar”, disse Maria José.

Mais segurança e modernização

Além do aspecto cultural e turístico, a iluminação cênica contribui para a segurança e para a qualidade de vida da região.

“A iluminação pública tem impacto direto no dia a dia das pessoas. Estamos ampliando o uso do LED nas ruas, parques e praças, mas também em monumentos e edificações históricas, com iluminação cênica, que ajudam a contar a história da cidade”, ressalta Tony Malheiros, diretor do Departamento de Iluminação Pública da Smop.

Até o momento, a modernização da iluminação pública alcançou 90% da cidade com tecnologia LED. Neste ano, 25 locais receberam iluminação cênica, do Centro Histórico no São Francisco, na região central, passando pelo Fazendinha, com o destaque assegurado pelas luzes da Casa Klentz, na Praça Rui Barbosa, com a Rua da Cidadania Matriz, chegando agora ao Umbará, com a Paróquia São Pedro.