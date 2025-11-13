30ª Festa da Batata celebra 74 anos de Contenda a partir desta sexta; programação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Distante 46,7 km de Curitiba e com 19 mil habitantes, o município de Contenda, parte da Região Metropolitana (RMC), fundado por colonos alemães e portugueses, comemora 74 anos de história com a 30ª Festa da Batata, produto tradicional da região.

A programação começa nesta sexta-feira (14/11) e segue até domingo (16/11), no entorno do Complexo Esportivo Professora Edna Lúcia Rudek, no centro da cidade. A festa promete movimentar o município com shows musicais, exposições, rodada de negócios, celebração religiosa e parque de diversões, tudo com entrada gratuita.

A história de Contenda começou em 1895, quando imigrantes alemães e poloneses fundaram um pequeno povoado às margens do Rio Iguaçu, em terras que pertenciam ao município da Lapa.

Em novembro de 1951, Contenda conquistou autonomia, sendo desmembrada da Lapa. A instalação oficial do município aconteceu em 14 de dezembro de 1952, quando Estanislau Sczypior assumiu como primeiro prefeito municipal.

Plantação de batata em Contenda

Curiosamente, a batata, que hoje é símbolo da cidade, nem sempre teve destaque na economia local. Durante o ciclo da erva-mate, o tubérculo não encontrava mercado para comercialização. Foi somente a partir de 1940 que a produção de batata ganhou importância econômica, mantendo-se relevante até os dias atuais.

Programação da 30ª Festa da Batata

Sexta-feira – 14/11

– 16h – Santa Missa com padre Cláudio Walenga e presença do bispo dom Celso Antônio Marchiori. Logo após a missa será feito o corte do bolo

– 17h45 – Apresentação da Banda Municipal de Contenda

– 18h – Banda MJC

– 20h – Banda Full House

– 22h –Show Nacional Teodoro & Sampaio

Sábado – 15/11

– 8h30 – Exposição de Motos

– 18h – Abordagem Acústica

– 21h- DJ Gabriel Franzoi

– 23h – Show Nacional Hugo & Tiago

Domingo – 16/11

– 8h30 – Exposição de Veículos Clássicos

– 18h – Grupo Agradão

– 19h30 – Kauan Moura

– 21h – Show Nacional Tchê Garotos