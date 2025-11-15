Filmes preferidos do Papa Leão XIV; veja quais são e onde assistir

Amigos próximos de Robert Francis Prevost, do tempo em que o religioso nem sonhava em ser escolhido como Papa Leão XIV, são categóricos em dizer que ele adora assistir a filmes. Quem afirma é o próprio site do Vaticano, que confirmou um encontro do Sumo Pontífice com atores e diretores de cinema no próximo sábado (15).

A ação tem como objetivo “explorar as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos”, como detalhado pela Santa Sé.

Na ocasião, o papa vai falar um pouco mais sobre alguns filmes que, para ele, marcaram sua vida. A Gazeta do Povo traz a lista dos quatro filmes selecionados por Leão XIV e a indicação de onde assistir nos serviços de streaming.

+ Veja mais: Festa do Rocio leva fé e tradição para ruas de Paranaguá

A Felicidade Não Se Compra (1946)

“A Felicidade Não Se Compra” é um clássico atemporal de 1946 que mistura fantasia e espiritualidade para contar a história de George Bailey, um homem desesperado que recebe a visita de um anjo em um momento crítico. Prestes a tirar a própria vida por causa de problemas financeiros, George é levado a refletir sobre o impacto positivo que teve na vida das pessoas ao seu redor.

O filme, dirigido por Frank Capra, é uma ode à empatia, à comunidade e ao valor da vida. James Stewart entrega uma atuação comovente como George, capturando a angústia e a generosidade do personagem. A narrativa é construída com sensibilidade, revelando como pequenos gestos podem transformar o mundo de alguém.

Com sua mensagem reconfortante e inspiradora, “A Felicidade Não Se Compra” tornou-se um símbolo do espírito natalino e da importância de reconhecer o próprio valor. É um filme que aquece o coração e nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz quando se olha com gratidão e amor.

Onde assistir: Prime Video.

A Noviça Rebelde (1965)

“A Noviça Rebelde” é um clássico musical de 1965 que combina história, música e emoção em uma narrativa encantadora. Baseado na história real da família Von Trapp, o filme acompanha Maria, uma jovem criada em um convento que se torna governanta dos sete filhos do Capitão Von Trapp. Com sua alegria contagiante e amor pela música, ela transforma a vida da família e conquista seus corações.

O filme se destaca pelas canções memoráveis, como “Do-Re-Mi” e “My Favorite Things”, que se tornaram ícones da cultura pop. A atuação de Julie Andrews como Maria é carismática e inspiradora, enquanto Christopher Plummer traz profundidade ao papel do rígido capitão. A ambientação nos Alpes austríacos e a fotografia deslumbrante contribuem para a atmosfera mágica da obra.

+ Veja também: 30ª Festa da Batata celebra 74 anos de Contenda a partir desta sexta; programação

Além do romance e da música, o filme aborda temas sérios como a resistência ao regime nazista, oferecendo uma mensagem de coragem e liberdade. “A Noviça Rebelde” é mais do que um musical — é uma celebração da esperança em tempos sombrios, e continua a emocionar gerações com sua beleza e humanidade.

Onde assistir: Disney+ e disponível para locação no Prime Video.

Gente Como A Gente (1980)

“Gente Como a Gente” é um drama psicológico intenso que mergulha nas complexidades emocionais de uma família de classe média-alta devastada por uma tragédia. O filme, dirigido por Robert Redford, acompanha os efeitos da morte de um dos filhos sobre os pais e o irmão sobrevivente, explorando temas como culpa, luto e repressão emocional. Donald Sutherland e Mary Tyler Moore entregam atuações poderosas, revelando as fissuras de uma vida aparentemente perfeita.

A narrativa se desenrola com sensibilidade e profundidade, revelando aos poucos os traumas que cada personagem carrega. O jovem Conrad, interpretado por Timothy Hutton, luta para se reconectar com a vida após uma tentativa de suicídio, enquanto seus pais enfrentam a dor de maneiras opostas — a mãe com frieza e negação, o pai com empatia e confusão. O filme evita soluções fáceis, optando por uma abordagem realista e dolorosa.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1981, “Gente Como a Gente” é uma obra que desafia o espectador a refletir sobre os limites da comunicação familiar e o impacto do sofrimento não verbalizado. É um retrato comovente da fragilidade humana e da importância do acolhimento emocional, mesmo quando tudo parece desmoronar.

Onde assistir: AppleTV e disponível para locação no Prime Video.

A Vida É Bela (1997)

“A Vida É Bela”, dirigido e estrelado por Roberto Benigni, é uma obra-prima que mistura comédia, drama e tragédia de forma única. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme conta a história de Guido, um judeu italiano que usa sua imaginação para proteger seu filho dos horrores de um campo de concentração nazista. A abordagem lúdica diante da brutalidade histórica é ao mesmo tempo tocante e perturbador.

O filme se destaca pela ternura com que Guido transforma o sofrimento em um jogo para preservar a inocência do filho. A atuação de Benigni é cativante, equilibrando humor e dor com maestria. Nicoletta Braschi, como Dora, também oferece uma performance comovente, reforçando os laços familiares como fonte de resistência emocional.

Vencedor de três Oscars, incluindo Melhor Ator e Melhor Filme Estrangeiro, “A Vida É Bela” é uma celebração da esperança em meio à desumanidade. Sua mensagem sobre o poder do amor e da imaginação diante do sofrimento é universal e inesquecível, tornando-o um dos filmes mais impactantes do cinema moderno.

Onde assistir: disponível para locação no Prime Video.