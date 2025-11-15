Festa do Rocio leva fé e tradição para ruas de Paranagá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A maior celebração religiosa do Paraná vai movimentar Paranaguá neste final de semana. A Festa do Rocio 2025, em homenagem à Padroeira do Estado, promete reunir mais de 500 mil pessoas até domingo (16), transformando a cidade histórica em um centro de devoção e cultura.

O auge da festa acontece neste fim de semana, com uma missa campal e procissão solene que devem atrair até 160 mil fiéis. O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio prevê 100 mil devotos e mais de 100 ônibus de romeiros apenas na procissão de sábado (15).

“Nos preparamos o ano todo para receber os devotos e romeiros da melhor forma possível”, afirma o padre Dirson Gonçalves, reitor do Santuário. O tema deste ano, “Com a Mãe do Rocio aos pés da Cruz”, convida à reflexão sobre a fé em tempos difíceis.

Impacto econômico e turístico

A Festa do Rocio não é apenas um evento religioso, mas um importante motor econômico para o litoral paranaense. José Reis de Freitas Neto, secretário de Cultura e Turismo de Paranaguá, destaca: “A rede hoteleira opera quase lotada, e há um aquecimento significativo nos setores de transporte, alimentação e serviços turísticos”.

A prefeitura reforçou a infraestrutura da cidade, com mais limpeza urbana, banheiros químicos e segurança. “Queremos que os fiéis se sintam acolhidos e seguros”, explica Freitas Neto. O município também investe no turismo religioso, visando consolidar Paranaguá como destino nacional.

História e patrimônio cultural

A devoção a Nossa Senhora do Rocio remonta ao século XVII, quando moradores de Paranaguá buscaram sua intercessão durante uma epidemia. O nome “Rocio” significa “orvalho matutino” em português arcaico. Em 1977, Nossa Senhora do Rocio foi declarada oficialmente Padroeira do Paraná pelo Papa Paulo VI. O Jubileu de Ouro deste patronato será celebrado em 2027.

A festa também está em processo de reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan, reforçando sua importância histórica e cultural.

Para os parnanguaras, a Festa do Rocio é parte da identidade local. Marcele Brites, médica veterinária, compartilha: “Frequento desde criança. Hoje, levo meus filhos, mantendo a devoção que passa de geração em geração”.

A celebração se renova anualmente, incorporando eventos como a Cavalgada da Fé e o Passeio Pet, mesclando religiosidade e cultura popular.

Com o letreiro “Eu Amo Nossa Senhora do Rocio” e uma programação diversificada, Paranaguá se transforma em um ponto de encontro de fé e tradição. Como resume Marcele: “Representa que ainda existe fé no nosso povo e que Nossa Senhora está presente em nossas vidas todos os dias”.