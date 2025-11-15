Tempestades everas vão atingir o Paraná no domingo; veja quais cuidados tomar

Uma frente fria atingirá o Paraná trazendo tempestades severas em algumas cidades no próximo domingo (16). Entretanto, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sistema que causará as chuvas é diferente da semana passada, por isso a comparação entre as duas ocorrências não é possível. Na última sexta-feira um ciclone extratropical estava próximo ao Paraná.

“Tivemos a formação e a intensificação do ciclone extratropical e associado a este uma frente fria avançou sobre o Paraná. Este sistema, junto com ventos fortes vindos da região Amazônica para o Estado, causou o desenvolvimento de tempestades severas sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul e duas dessas tempestades evoluíram para supercélulas, que geraram três tornados”, explica Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar.

Desta vez, há outro ciclone extratropical, mas ele está muito longe do Estado. “O que vai passar pelo Paraná é predominantemente uma frente fria, que é um cavado atmosférico. Ela até está associada a um ciclone, mas ele está muito longe do continente, no meio do Oceano Atlântico. O fato do ciclone existir não vai causar impacto para nós diretamente”, ressalta Marco.

O Boletim de Gestão de Riscos desta sexta-feira aponta que, no domingo, toda a metade oeste do Paraná está sob risco alto para ocorrências meteorológicas associadas à tempestades pontualmente severas, com acumulados que podem se aproximar pontualmente dos 60mm, descargas elétricas atmosféricas, intensas rajadas de vento e precipitação de granizo localizado. Na metade leste, o risco é moderado.

“Tempestades são esperadas sobre todo o Estado no domingo, com maior intensidade à tarde, principalmente no Oeste, em cidades próximas a Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Embora as condições possam ser severas, as previsões não indicam a mesma intensidade da última passagem de frente, pois não há um sistema bem definido atuando, e sim a passagem de um cavado sobre o oceano”, explica Bianca de Ângelo, meteorologista do Simepar.

As chuvas seguem na segunda-feira (17), gradativamente perdendo a força ao longo do dia. Isso porque a frente fria seguirá na direção de São Paulo. As temperaturas máximas terão leve declínio, variando entre 23°C e 25°C graus no Oeste e entre 19°C e 21°C no Leste.

Próximos Dias

O sábado (15) terá um cenário semelhante ao de sexta-feira, com chuvas dispersas por todo o Estado, com maior intensidade no Oeste. O risco de chuvas isoladas persiste, mas serão pancadas de chuva rápidas e típicas da primavera, atingindo apenas algumas cidades. As temperaturas seguirão elevadas em todas as regiões.

Alertas

Há uma diferença entre os avisos e os alertas emitidos pela Defesa Civil. Novos protocolos foram definidos a partir do início da atuação de um meteorologista do Simepar dentro do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Estadual, desde o início de outubro deste ano.

“Os avisos meteorológicos são enviados com até 72 horas de antecedência, dependendo da severidade do evento meteorológico previsto. Só é feito um aviso meteorológico a partir do momento em que o evento representa risco moderado, alto ou muito alto para alguma ocorrência”, explica Diulio Patrick, meteorologista do Simepar que atua na Defesa Civil.

Quando o aviso é verde, os danos previstos são localizados. As ocorrências são de pancadas de chuva ou temporais localizados, com alagamentos pontuais, e risco baixo. O aviso amarelo trata de fenômenos que podem causar danos e interromper atividades, como temporais isolados com rajadas de vento ou granizo, chuva intensa com alagamentos pontuais, ou até deslizamentos pontuais. O risco é moderado.

Quando o aviso é laranja, os fenômenos meteorológicos representam risco à vida, além de risco iminente para danos materiais. São temporais severos com intensas rajadas de vento e granizo, inundação repentina e enxurradas, e deslizamentos. O risco é alto. Por fim, há o aviso vermelho, emitido quando os fenômenos meteorológicos tem potencial para ocasionar desastres, emergências e calamidades, com risco muito alto. São temporais severos, com potencial para granizo destrutivo, microexplosões e tornados, inundação repentina e enxurrada, e deslizamentos.

“Os avisos meteorológicos geram um Boletim de Gestão de Riscos, que é distribuído para todos os Núcleos de Atuação Regional e Coordenadorias Regionais da Defesa Civil. No dia do evento, através do monitoramento em tempo real, é que são emitidos os alertas”, afirma Diulio.

Para se cadastrar para receber avisos da Defesa Civil, basta a pessoa mandar o CEP de sua residência para o número 40199, por SMS, pelo próprio celular.