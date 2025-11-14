Engavetamento envolvendo carros e ambulância trava trânsito na Linha Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo três veículos deixou o trânsito congestionado na Linha Verde, na altura do bairro Tarumã, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (14/11). O engavetamento aconteceu no sentido bairro Pinheirinho, sobre o viaduto do Tarumã, causando lentidão no trecho.

De acordo com o registro do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20 horas. No boletim dos bombeiros consta que se envolveram na batida um Ford Ecosport, um Chevrolet Ônix e uma ambulância que realiza atendimentos veterinários, da prefeitura de Curitiba.

Duas ambulâncias do Samu estiveram no local, mas não há confirmação de vítimas. Agentes da Guarda Municipal também estiveram presentes para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela região.

Guinchos foram acionados para a remoção dos veículos envolvidos no engavetamento.