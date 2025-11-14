Trânsito

Engavetamento envolvendo carros e ambulância trava trânsito na Linha Verde

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 14/11/25 21h23
engavetamento na linha verde
Foto: Eduardo Klisiewicz | Tribuna do Paraná

Um acidente envolvendo três veículos deixou o trânsito congestionado na Linha Verde, na altura do bairro Tarumã, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (14/11). O engavetamento aconteceu no sentido bairro Pinheirinho, sobre o viaduto do Tarumã, causando lentidão no trecho.

De acordo com o registro do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20 horas. No boletim dos bombeiros consta que se envolveram na batida um Ford Ecosport, um Chevrolet Ônix e uma ambulância que realiza atendimentos veterinários, da prefeitura de Curitiba.

+ Leia mais

Duas ambulâncias do Samu estiveram no local, mas não há confirmação de vítimas. Agentes da Guarda Municipal também estiveram presentes para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela região.

Guinchos foram acionados para a remoção dos veículos envolvidos no engavetamento.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna