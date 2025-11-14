Show de Marisa Monte em Curitiba bloqueia quatro ruas neste sábado

O fim de semana dos curitibanos será movimentado não só pela agitação cultural e esportiva, mas também pelas alterações no trânsito que acompanham dois eventos na cidade.
No sábado (15/11), a Pedreira Paulo Leminski se transforma no palco do espetáculo Phonica, que traz Marisa Monte acompanhada de orquestra para encantar cerca de 22 mil pessoas. O evento, que começa às 16h e segue até 1h da madrugada, exigirá bloqueios em diversas vias do entorno.
A circulação de veículos será interrompida nas seguintes vias:
- Rua Eugênio Flor (entre Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas)
- Rua João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava)
- Rua Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas)
- Rua João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha)
Condor Running acontece neste domingo em Curitiba
Para os amantes de corrida, o domingo (16/10) reserva a Condor Running, com largada às 6h em frente ao Hipermercado Condor Nilo Peçanha, na Rua Carlos Pioli. O evento esportivo deve reunir aproximadamente 3 mil participantes e terá início bem cedinho, às 5h30, com previsão de término às 9h.
Os corredores percorrerão um trajeto que inclui as ruas Carlos Pioli, Nilo Peçanha, Barão de Antonina, Mateus Leme, Celeste Santi, João de Oliveira Passos e Albano Reis, retornando pela Nilo Peçanha até a chegada na Carlos Pioli.
Durante o percurso, agentes e monitores farão bloqueios temporários para proteger os atletas e manter o fluxo nas áreas adjacentes.