Espetáculo de dança revive a história do Street Dance em Curitiba

Seis grupos de dança que desenvolveram o que hoje se entende por Street Dance em Curitiba irão se reunir em um espetáculo no dia 6 de dezembro no Teatro Positivo. Além de relembrar a história do estilo de dança, o evento marca um reencontro de cada um dos integrantes com a sua própria identidade.

Homens e mulheres, hoje com mais de 40 anos, ensaiam as mesmas coreografias com as quais foram premiados há cerca de 25 anos.

A história do street dance em Curitiba ganhou corpo entre os anos 1990 e 2000, com a ascensão de grupos premiados e reconhecidos em todo o país pela inovação e qualidade técnica. Foi coreografando o Heartbeat entre 1994 e 2003 que Octavio Nassur se tornou referência no estilo e foi convidado a participar como jurado do quadro Dança dos Famosos, do então Domingão do Faustão, na Globo. Hoje Octavio coordena o Festival Internacional de Hip Hop, evento já tradicional em Curitiba.

+ Leia mais: Bairro nobre de Curitiba ganha nova churrascaria com atendimento 24h

Também do Heartbeat veio Luana de Souza. Na época ela era integrante do grupo, e desde 2001 ela coordena a Lótus Cia de Dança. Ao lado de seu esposo Alessandro Oliveira e Eládio Prados, coreógrafo do Street Extreme, e ela administra o Mob Centro Artístico, que iniciou o movimento que dará origem ao evento de reencontro dos grupos de street dance em dezembro.

“Tudo o que eu vivi como bailarina dentro de desse mundo da competição, sobre a convivência em grupo, estar com pessoas, lidar com ansiedade, com pressão, me fez tão bem e me tornou a pessoa que eu sou hoje: forte em todos os sentidos. Eu senti o desejo de continuar com isso, e sou uma das únicas integrantes dos grupos que segue atuando na área. Meu marido me acompanha muito nisso e trouxe a ideia da reunião dos grupos. As meninas amaram, se mobilizaram e realmente foi terapêutico. Foi um reencontro de almas com o mesmo propósito, de pessoas que sentem que a dança cura. O espetáculo vai ser emocionante e estou ansiosa por esse momento”, afirma Luana.

Além do Heartbeat, participarão do espetáculo os grupos Heart Ablaze, Lotus Cia de Dança, Street Soul, Street Extreme e Non Stop.

Nos ensaios, grandes reencontros. Dentro do Heart Ablaze, por exemplo, há uma integrante que mora na Flórida e está participando virtualmente das reuniões do grupo. A coreografia Mangah, que recebeu o segundo lugar no 19• Festival de Dança de Joinville, é refeita 23 anos depois pelas mesmas integrantes.

+ Leia também: Edifício onde hotel funcionou por 52 anos ganha novo uso no Centro de Curitiba

Muito além da dança, os ensaios tem favorecido um reencontro terapêutico.

“Quando topei embarcar nessa empreitada eu não imaginava o quão terapêutica e transformadora essa jornada seria. O que era pra ser um retorno divertido e sem grandes expectativas, acabou se tornando um encontro marcante e explosivo, onde amigas e bailarinas de longa data convergiram novamente para aquela essência única da qual nunca deixaram de fazer parte. Hoje, mesmo depois de muitos anos e com muita bagagem nas costas, nos redescobrimos como bailarinas, fortes, unidas, resilientes e capazes. Nossos corações estão mais do que vivos e pulsando, eles estão em chamas novamente!”, afirma Camila Andreazza, integrante do Heart Ablaze.