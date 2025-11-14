Encontro de carros antigos reúne relíquias e atrações gratuitas na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O 9º Encontro de Veículos Antigos vai reunir apaixonados por automobilismo neste domingo (16/11), na Praça Brasil, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A expectativa é atrair colecionadores, curiosos e famílias inteiras interessadas em ver de perto relíquias fabricadas antes de 1993. A programação começa às 9h e segue ao longo do dia, até às 17h, com atrações para todas as idades e perfis.

O evento é um convite para resgatar memórias. Cada modelo exposto representa um pedaço da história do automobilismo brasileiro e também com lembranças de uma época marcada por tradições familiares, do tipo que passa de pai para filho.

Quem for apenas apreciar a exposição também terá oportunidades de participar. Ao longo do dia, haverá sorteios de brindes para o público. Os 200 primeiros visitantes vão receber um kit especial, preparado exclusivamente para esta edição.

Para tornar o passeio ainda mais completo, o evento terá apresentações musicais com as bandas de rock The Braus e Kronos, além do DJ Johnny Fernandes. Também está prevista a premiação Carro Destaque e Lady Drive, voltada às mulheres que participam do segmento. A Feira Brasil e a Feira de Artesanatos completam a programação.

Imagem: Reprodução/Prefeitura de Fazenda Rio Grande

O espaço contará ainda com uma praça de alimentação ampla. Para as crianças, haverá um playground montado especialmente para o evento, garantindo diversão para toda a família. Outro atrativo é o mercado de pulgas, que reúne peças antigas, acessórios automotivos e itens colecionáveis. A entrada para o público será totalmente gratuita.

Quem quiser expor um veículo deverá pagar uma taxa de inscrição de R$ 25,00 e doar 1 kg de alimento não perecível, contribuição que será destinada a ações sociais. Para mais informações, a organização disponibiliza os telefones (41) 99717-3191 e (41) 99653-6847.

Serviço

9º Encontro de Veículos Antigos

Data: 16 de novembro (domingo)

Horário: 9h às 17h

Local: Praça Brasil, localizada na Rua Macedônia, no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande

Entrada gratuita para visitantes