Encontro de carros antigos reúne relíquias e atrações gratuitas na RMC

O 9º Encontro de Veículos Antigos vai reunir apaixonados por automobilismo neste domingo (16/11), na Praça Brasil, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A expectativa é atrair colecionadores, curiosos e famílias inteiras interessadas em ver de perto relíquias fabricadas antes de 1993. A programação começa às 9h e segue ao longo do dia, até às 17h, com atrações para todas as idades e perfis.
O evento é um convite para resgatar memórias. Cada modelo exposto representa um pedaço da história do automobilismo brasileiro e também com lembranças de uma época marcada por tradições familiares, do tipo que passa de pai para filho.
Quem for apenas apreciar a exposição também terá oportunidades de participar. Ao longo do dia, haverá sorteios de brindes para o público. Os 200 primeiros visitantes vão receber um kit especial, preparado exclusivamente para esta edição.
Para tornar o passeio ainda mais completo, o evento terá apresentações musicais com as bandas de rock The Braus e Kronos, além do DJ Johnny Fernandes. Também está prevista a premiação Carro Destaque e Lady Drive, voltada às mulheres que participam do segmento. A Feira Brasil e a Feira de Artesanatos completam a programação.
O espaço contará ainda com uma praça de alimentação ampla. Para as crianças, haverá um playground montado especialmente para o evento, garantindo diversão para toda a família. Outro atrativo é o mercado de pulgas, que reúne peças antigas, acessórios automotivos e itens colecionáveis. A entrada para o público será totalmente gratuita.
Quem quiser expor um veículo deverá pagar uma taxa de inscrição de R$ 25,00 e doar 1 kg de alimento não perecível, contribuição que será destinada a ações sociais. Para mais informações, a organização disponibiliza os telefones (41) 99717-3191 e (41) 99653-6847.
Serviço
9º Encontro de Veículos Antigos
Data: 16 de novembro (domingo)
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Brasil, localizada na Rua Macedônia, no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande
Entrada gratuita para visitantes