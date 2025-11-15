Famosa marca italiana de motos abre 1ª loja em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebeu oficialmente na última terça-feira (11/11) a nova concessionária Moto Morini, marca italiana que há quase nove décadas traduz o verdadeiro espírito do motociclismo, feito de emoção, design e propósito.

A inauguração celebra a chegada de mais uma loja e o avanço da expansão da marc ano Brasil. Fabricio Morini, presidente da Moto Morini Brasil, prevê 16 concessionárias até 2026, consolidando o país como um dos mercados mais promissores fora da Itália.

“Estamos vivendo o ‘Inferno do Igual’, mas a Moto Morini não é assim. Ela é diferente de tudo que o público conhece no mercado, ela é única. Curitiba e o Paraná são apaixonados por duas rodas e é uma grande alegria termos uma unidade aqui” , destacou o presidente da Moto Morini.

A operação na capital paranaense estará sob liderança dos empresários Fabiana Andrea Manfroi Lara Piccoli, Paulo Roberto Piccoli e Wilson José Piccoli Neto, nomes conhecidos no setor e também administradores da marca Yamaha em Curitiba. Em sua fala, Paulo Piccoli contou sua trajetória no motociclismo e afirmou que “já tive mais de 25 motos e terei a 26ª, uma Moto Morini Calibro”.

Com presença já consolidada nas regiões Sudeste e Sul, a Moto Morini projeta agora novas inaugurações no Centro-Oeste, Nordeste e Norte, reforçando seu compromisso em oferecer uma rede que traduz o DNA italiano em cada detalhe, do design à experiência.

A unidade curitibana, que fica localizada na Rua General Mário Tourinho, 573, tem funcionamento de segunda à sexta das 8h30 às 18h30 e nos sábados das 8h30 às 12h30.

Foto: Guilherme Moll / Tribuna do Paraná

Fundada em 1937, na província de Bolonha, por Alfonso Morini – mecânico, designer e piloto –, a Moto Morini construiu sua reputação como uma das marcas mais icônicas da Itália, especialmente por seu desempenho no universo das corridas. Mesmo após ser destruída durante a Segunda Guerra Mundial, a marca se reergueu e consolidou-se como símbolo de paixão, engenharia de ponta e tradição sobre duas rodas.