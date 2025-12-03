Ícone do reggae contemporâneo, Alborosie faz show em Curitiba neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Considerado um dos artistas mais influentes do reggae contemporâneo, o cantor, compositor multi-instrumentista Alborosie realiza show em Curitiba neste sábado (06/12).

Nascido na Itália, o artista é dono de sucessos, como “Kingston Town”, “Herbalist”, “Still Blazing”, “Rock the Dancehall”, “No Cocaine”, entre outros.

Alborosie iniciou carreira na banda italiana Reggae National Tickets nos anos 1990. Ele se mudou para a Jamaica em 2001 e, a partir de então, se tornou uma das principais referências do estilo musical por combinar as raízes do reggae com outros estilos, como rock, dub e Bossa Nova. As letras das canções do artista abordam temas sociais e culturais.

Ingressos para show de Alborosie em Curitiba

Os ingressos para o show em Curitiba estão à venda pelo MeAple com valores a partir de R$60 (lote promocional) + taxa administrativa. A apresentação ocorre no Espaço VSE, localizado na Rua Mateus Leme, 1719, no bairro São Francisco. A realização é do Basement Produções, com apoio da Boom Box Keep it Real e Fumaçônica.

Mais informações sobre o show podem ser consultadas na rede social oficial da Basement Produções no Instagram: @basementproducoes.

Serviço – Alborosie em Curitiba

Data: 6 de novembro

Horário: 15h (abertura da casa)

Local: Espaço VSE ( R. mateus Leme, 1719, bairro São Francisco)

Ingressos: pelo MeAple com valores a partir de R$60 (lote promocional) + taxa adm.

*Valor pode variar de acordo com o lote.

Classificação: 18 anos / 16 a 18 anos entrada somente com autorização dos pais ou responsável legal com firma reconhecida em cartório.