Parque Mágico do Disney Celebra abre ao público em Curitiba nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Barigui, em Curitiba, será palco da abertura oficial do Parque Mágico nesta quinta-feira (4/12), às 19h30. A atração gratuita faz parte do evento Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, que ocorre pela primeira vez no Brasil. O personagem Mickey estará presente na inauguração.

O Parque Mágico transforma 78 mil m² do Barigui em um percurso imersivo de luzes, música e tecnologia. Entre as atrações, destacam-se o Túnel dos Desejos, um corredor de 120 metros repleto de pontos de luz, e a Árvore dos Desejos, com 35 metros e mais de 100 mil LEDs. Há também o Ponto do Mickey, uma escultura de 6,3 metros, e a Fanfarra Disney Celebra, que percorre o parque com trilhas sonoras clássicas.

A partir de 5 de dezembro, o público poderá aproveitar gratuitamente o Disney+ Open Air, com exibição de 56 filmes ao ar livre em diferentes horários. O evento ficará disponível até 23 de dezembro, oferecendo uma experiência natalina única para visitantes de todas as idades.

Para os interessados em fazer a cobertura jornalística da abertura, é necessário enviar previamente nome, veículo e função por e-mail para a organização do acesso. A chegada com uma hora de antecedência é recomendada para evitar eventuais problemas.