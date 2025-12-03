Verão Maior Paraná

Verão Maior Paraná 2025/2026: Programação esportiva divulgada pelo Estado

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 03/12/25 17h07

O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (03) a programação completa das atividades esportivas do Verão Maior Paraná 2025/2026. Os eventos acontecerão no Litoral e nos balneários do Noroeste do estado, oferecendo competições, recreação e ações de promoção à saúde.

A temporada inclui grandes provas dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), coordenados pela Secretaria estadual do Esporte (SEE) em parceria com municípios e federações esportivas. Além disso, haverá uma extensa agenda de atividades esportivas, recreativas e de saúde nos postos fixos da SEE em sete municípios do Litoral e três dos balneários do Noroeste.

As atividades iniciam com a Corrida da Virada em 31 de dezembro e encerram com a Copa Litoral de Beach Tennis em março. No total, serão mais de 100 eventos voltados para atletas, famílias, turistas e moradores de todas as idades.

Destaques da programação

Entre os eventos de destaque estão o Vôlei das Estrelas, a Maratona Aquática na Baía de Guaratuba, o ITF Beach Tennis (competição internacional), o Fight Night Show, o Triathlon do Sesc e a Copa Sul-Sudeste de Beach Flag.

Os Jogos de Aventura e Natureza contam com 45 eventos distribuídos em 13 semanas, movimentando atletas de todo o país e impulsionando o turismo esportivo no Paraná. As atividades ocorrerão em praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba, no Litoral, e em Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, no Noroeste.

Além das competições, o Verão Maior Paraná oferece uma ampla agenda de Esporte e Lazer nos postos fixos das praias e balneários, com atividades como gincanas, desafios esportivos, caminhadas, passeios ciclísticos e eventos para pets.

