De 1º a 9 de abril a Associação dos Amigos do HC promove, em parceria com quinze bares, cafés e restaurantes da cidade, o Happy Hour Solidário. Durante o período, cada um dos participantes vai doar 50% da renda obtida com as vendas de um prato selecionado no cardápio para a Associação. O valor arrecadado será utilizado na reforma do Hospital Victor Ferreira do Amaral, que faz parte do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR.

Os estabelecimentos participantes são: Novo Café do Teatro, Sallumer Tap Co., Mr. Hoppy Juvevê, Jardim Gastronômico, Izakaya Tanuki, O Jardineiro Restaurante, Seu Karel Restobar, Aces High Aviation Rock Bar, O Bar do Açougueiro, Rede Choripan, Confraria Água Verde, Dowtown Pub e Garden, Eklético Gastro Music Bar, Taco El Pancho e Ukra Bar.

Para participar do Happy Hour Solidário dos Amigos do HC basta ir até um dos estabelecimentos participantes e pedir o prato ou a porção escolhida pelo local. Os valores variam de R$25 a R$89 e podem ser para comer sozinho ou compartilhar com os amigos e a família.

Confira a lista com todos os bares e restaurantes participantes, pratos, valores e endereços, para não ficar de fora do Happy Hour Solidário dos Amigos do HC 2023!

Prato do Jardim Gastronômico

Sallumer Tap Co.

Bruschetta: Culatello Miele, Pão Ciabatta com Pesto, Culatello, Castanhas, Queijo Gorgonzola e Mel ou (Opção de escolha do cliente) Culatello Fichi, Pão Ciabatta com Pesto, Culatello, Castanhas, Queijo Frescal e Figo. Valor: R$48

Endereço: Av. Iguaçu, 3160 – loja 3 – Batel.

MR. Hoppy Juvevê

Combo: Classic Salad – Pão, hambúrguer 110g, maionese, rúcula, cebola roxa, tomate e queijo mozzarela + Batata 200g + Chopp Pilsen 400ml. Valor: R$ 40

Endereço: Rua Alberto Bolliger, 721 – Juvevê.

Novo Café do Teatro

Porção de mini batata suíça nas versões calabresa ou frango com catupiry. São cinco mini batatas, crocantes por fora, macias e cheias de recheio por dentro. Valor: R$29,90

Endereço: Rua XV de Novembro, 1037 – Centro.

Jardim Gastronômico

Pizza G de 10 pedaços de chocolate, com a logo da Associação. Valor: R$89

Prato Escolhido: Panceta Pururuca (600 gramas). Valor: R$69

Endereço: R. Prof. João Doetzer, 800 – Jardim das Américas.

Izakaya Tanuki

Kani Kurimu (dois croquetes com recheio de kanikama). Valor: R$29

Endereço: R. Vicente Machado, 2061 – Batel.

O Jardineiro Restaurante

Bolinho de Barreado (Bolinho produzido com o autêntico barreado feito na casa, servido com molho de pimenta dedo de moça artesanal. 4 unidades). Valor: R$44

Endereço: Av. Manoel Ribas, 227 – São Francisco.

Seu Karel Restobar

Costela barbecue – Costela suína Bizinelli (450g) temperada com blend de especiarias, assada lentamente por 3h, com um toque defumado e molho barbecue. Acompanha batata rústica. Valor: R$54

Endereço: Rua Guaianazes, 550 – loja 01 – Vila Izabel.

Aces High Aviation Rock Bar

Porção Sanderstruck – Tulipa de frango recheada com queijo provolone. Valor: R$41,90

Endereço: Rua Sete de abril, 835 – Loja 01 – Alto da XV.

O Bar do Açougueiro

T-Bone 450 gramas. Valor: R$55

Av. dos Estados, 450 – Água Verde.

Rua Saldanha Marinho, 1577 – Batel.

Choripan

Choripan tradicional de linguiça de carneiro. Valor: R$37

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3777 – Rebouças.

Rua Tapajós, 30 – São Francisco.

Avenida Cândido Hartmann, 111, Mercês.

Avenida Manoel Ribas, 4227, Santa Felicidade.

Rua Francisco Scremin, 290, Ahú.

Confraria Água Verde

Combo 1 bife Confraria + 100g Batata Frita. Valor: R$29,90

Endereço: R. Santa Catarina, 1155 – Água Verde.

Downtown – Pub e Garden

Combo Burger Downtown + Batata + Coca Cola. Valor: R$40

Endereço: Av. Iguaçu, 902 – Rebouças.

Eklético Gastro Music Bar

Onça Eklética – 180 g de patinho picado na ponta da faca e temperado com especiarias, coberto com cebola picada e cebolete, servida com mostarda escura. Valor: R$32

Endereço: Av. Iguaçu, 2142 – Água Verde.

Taco El Pancho

Prato escolhido: Nachos Al Pastor – Tortillas de milho, pernil desfiado, com queijo muçarela, sour cream e abacaxi. Valor: R$59

Endereço: Rua Bpo. Dom José, 2293 – Batel.

Ukra Bar

Perohe Caprese – Porção de pastel de batata cozido com molho caprese. Valor: R$25

Endereço: Rua Pará, 1035, Água Verde.

Mais informações no site dos Amigos do HC