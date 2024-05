Grupo Escoteiro mais antigo em atividade do Paraná completa 70 anos

O Grupo Escoteiro São Luiz de Gonzaga, o mais antigo em atividade ininterrupta no Paraná, completa, em 14 de maio, 70 anos de fundação. A ideia de criar uma instituição voltada para a educação de gerações de crianças e jovens começou a tomar forma e se materializou com a criação da Associação Escoteira São Luiz de Gonzaga, a oitava a ser fundada no Paraná.

A atividade escoteira vai muito além do contato com a natureza. O lema de “ser bom com animais e plantas” evoluiu num legado de cuidados com o meio ambiente e as pessoas, em ações sociais contínuas e em processos de decisões conjuntas. “Aquilo que hoje as empresas e a academia chamam de ESG está no DNA dos escoteiros do São Luiz. Preparamos os jovens para se tornarem cidadãos responsáveis, ativos e engajados em suas comunidades”, ressalta o chefe Enrico Nichetti, presidente do grupo escoteiro.

Abrigado inicialmente na Catedral Metropolitana, nos anos 60 passou à denominação de Grupo Escoteiro São Luiz de Gonzaga (GESLG). Do esforço e dedicação dos primeiros voluntários e do espírito escoteiro demonstrado pelos lobinhos e escoteiros, surgiu a base sólida que rapidamente se transformou num dos mais destacados grupos escoteiros do Brasil.

O escotismo enfatiza a importância da aprendizagem contínua e do desenvolvimento pessoal. Os jovens são encorajados a buscar novas experiências, desafios e oportunidades de crescimento ao longo de suas vidas. No São Luiz (como é carinhosamente chamado), o escotismo é orientado como uma ferramenta educacional que leva os jovens a desenvolverem habilidades práticas, sociais e de liderança, enquanto promove valores positivos e um maior entendimento do mundo ao seu redor.

Na década de 70, o São Luiz atinge sua maioridade, alcançado o Padrão Ouro da União dos Escoteiros do Brasil, no primeiro concurso nacional do escotismo. Nesta época estava sediado numa residência na Avenida Nossa Senhora da Luz, e posteriormente foi transferido para a Guarda Mirim, no bairro Ahu.

Em 1979, a então denominada Associação Educacional São Luiz de Gonzaga inaugura com grande festa uma das primeiras sedes próprias de grupos escoteiros brasileiros, na Rua Osório Duque Estrada, 560, no bairro Jardim Social, com aproximadamente 1.000 m².

Pioneirismo e conquistas

Nos anos 80, o São Luiz se destacou por iniciativas pioneiras e inovadoras. Estava entre os quatro grupos escoteiros brasileiros selecionados para receber meninas entre seus jovens — antes se diferenciavam escoteiros e bandeirantes. Paralelamente, teve a primeira mulher a alcançar a Insígnia de Madeira do ramo escoteiro, a chefe Cintia Sandrini (a insígnia é uma credencial que identifica escotistas qualificados em alto grau). Também nesta época, José Anacleto Abduch Santos foi o primeiro da história do escotismo brasileiro a conquistar o distintivo Lis de Ouro, que representa o grau máximo de evolução entre os escoteiros de 11 a 14 anos.

Nos anos 90, o destaque foi o crescimento, quando alcançou cerca de 250 integrantes em 10 seções. Nesta época foram fundados o Clube da Flor de Lis, que reúne pais e simpatizantes, e o Clube Escoteiros para Sempre, que congrega os antigos escoteiros. Também se transformou em um importante ator do escotismo internacional, enviando expressivas delegações aos jamborees mundiais da Holanda e do Chile.



Com a chegada do novo milênio, o desafio foi o crescimento com qualidade e o envolvimento com a comunidade, com destaque para a oferta do Escotismo a partir de 2004 na cidade de Almirante Tamandaré: uma iniciativa que trouxe mais entusiasmo para todos. Atualmente o São Luiz congrega 300 jovens, divididos em 13 seções, situando-se entre os maiores grupos escoteiros do país.

Para amparar uma estrutura tão grande, conta com mais de 40 adultos voluntários especialmente treinados, que os jovens chamam carinhosamente de “chefes”.

“Somos um dos mais tradicionais grupos escoteiros do Brasil, milhares de crianças e jovens se beneficiaram do nosso programa de atividades educativas. Quatro gerações de escoteiros passaram pelas seções do São Luiz. Pessoas que têm dado retorno do que aprenderam aqui para a sociedade”, conclui o chefe Enrico.

Associação Educacional São Luiz de Gonzaga

Fundada em setembro de 1976, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, jurídica e administrativamente responsável pelo grupo escoteiro. O quadro social é composto pelos membros do grupo maiores de 18 anos, pais, integrantes da comunidade e simpatizantes. “Pode se surpreender quem pensa que só cidades, entidades governamentais, grandes instituições e empresas possam alcançar 70 anos de história, mas nossa associação está aí para mostrar a força de perseverança e planejamento”, destaca Renato Eugênio Lima, presidente da assembleia da Associação.

Serviço

70 anos de fundação do Grupo Escoteiro São Luiz de Gonzaga

Data: 11 de maio de 2024 (sábado)

Hora: 18h às 20h30

Local: Ginásio Buzatão

Rua Antônio Batista de Siqueira, 712

Jd. São Domingos – Almirante Tamandaré – PR

