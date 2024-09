Gloria Gaynor em Curitiba: diva conta história de ‘I Will Survive’

“Eu tenho toda a minha vida para viver, eu tenho todo o meu amor para dar. Eu vou sobreviver, I Will Survive“. Um verdadeiro hino gravado por Gloria Gaynor em 1978 até hoje tem o poder de cativar tantos públicos, de quem dançou o hit nas discotecas, ou de quem simplesmente se viu fortalecido com a mensagem de otimismo.

Desde o finalzinho dos anos 1970, Gaynor cativa fãs, que se identificam com suas músicas cheias de positividade, mensagens transmitidas por uma voz poderosa e embalo cativante.

Ela sempre esteve presente de alguma forma, seja nas festas em família, nas pistas de dança de formaturas e casamentos. Desta vez, na próxima segunda-feira (23), Gloria Gaynor vai estar realmente presente e o público curitibano vai poder dançar e vibrar junto com a cantora pela primeira vez. Relembre o hit a cantora norte-americana:

A Tribuna do Paraná conversou com a diva na última semana. Aos 81 anos, Gloria Gaynor esbanja energia e a voz continua impecável e marcante. Em entrevista exclusiva, Gloria contou sobre a carreira e a história de superação por trás do incrível sucesso I Will Survive. Confira a seguir:

Você é uma lenda, é a rainha da Disco Music! I Will Survive se tornou um hino, uma mensagem poderosa para não desistir da vida. Nem todo mundo sabe, mas você é uma sobrevivente. Você passou meses internada num hospital após sofrer um acidente no palco nos anos 1970 que provocou uma lesão espinhal. Como essa experiência desafiante transformou a Gloria que você é hoje?

Gloria Gaynor – Isso me tornou a pessoa que eu sou agora porque, esse problema na coluna, a mobilidade, e todo o momento que tive na recuperação, que não volta, me fez recomeçar minha carreira. Isso me ajudou muito a crescer e me fez mais forte, mais resiliente, e saber o quão resiliente eu poderia ser. Tudo isso me fez ser uma sobrevivente e ter a capacidade de cantar essa música com tanto fervor, que ficou para sempre.

E essa música também é um hino para a comunidade LGBTQIA+ ao longo dos anos. Como você se sente com esse impacto que a música teve e com essa conexão com o público gay?

Gloria Gaynor – Você sabe, eu amo quando as pessoas amam minha música, independente do público. Elas ficam encorajadas e eu me sinto muito bem com isso.

Você tem um álbum gospel chamado Testimony, e ele deu a você um Grammy. Você também foi uma das poucas celebridades que teve a honra de cantar para um papa. Como foi essa experiência?

Gloria Gaynor – Ahhh nossa, foi ótimo! Eu realmente não categorizo meu público, dizer para um e dizer para outro, para mim é igual. Foi ótimo ser chamada para ir até lá [Vaticano], porque eu sei que eles são exigentes com as pessoas que vão cantar para o Papa. Então, claro, foi uma honra para mim.

Sua voz ainda é muito poderosa e vibrante durante todos esses anos de carreira. Como é a sua rotina vocal e de saúde para manter a sua voz assim em tão boas condições?

Gloria Gaynor – Bom, eu não uso drogas ou álcool. Eu não fumo cigarro. Eu trabalho a minha voz com frequência, especialmente quando eu tenho um show próximo para fazer, para ter garantia de que a minha voz está em boas condições. Eu descanso bastante e geralmente cuido também da minha garganta. Ela é parte do meu corpo, é um músculo, e eu tenho que cuidar dela.

Olhando agora para trás, por toda a sua trajetória de sucesso. Quais foram os momentos que mais definiram você como artista?

Gloria Gaynor – Bom, uma das coisas foi o acidente que eu tive, que logo depois eu gravei I Will Survive. Eu caí num palco e fiquei paralisada. Fiquei internada no hospital por três meses, tentando me recuperar. Fiz várias cirurgias, e então logo depois que me recuperei eu gravei I Will Survive.

Então toda a oportunidade que eu tenho de cantar essa música me dá a oportunidade de reviver todo esse sentimento e tudo que eu ganhei com isso, com o acidente.

Qual a inspiração por trás da sua música, e como ela te ajudou com longo das décadas?

Gloria Gaynor – Bom, a minha música vem da minha vida. As experiências que eu tive durante a minha vida, e as experiências que eu tive com os fãs, com os amigos, com a minha família, com quem eu compartilho um pouco de mim. Isso vem com as canções que eu escrevo, com as canções que eu escolho, vem de tudo isso. Meu propósito é ser alegre e inspiradora para o meu público.

Serviço

GLORIA GAYNOR EM CURITIBA

Quando: 23 de setembro de 2024 (segunda-feira)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horários: abertura da casa às 20h e show às 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 250,00 a R$ 980,00, de acordo com o setor

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Classificação: Livre

Realização: Cult! Produções e Polarize Eventos

