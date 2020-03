Os fãs da Turma da Mônica, que ficaram eufóricos quando o Cascão decidiu lavar as mãos pela primeira vez na vida para ajudar a frear a pandemia do coronovírus, tem uma boa notícia. A Maurício de Souza Produções (MSP) anunciou que vai liberar no aplicativo Banda da Mônica 180 gibis clássicos da turma mais amada das histórias em quadrinho no Brasil.

+ Leia mais: Na linha de frente do combate ao coronavírus, enfermeira do HC faz relato emocionante

A iniciativa é parte da campanha para que as pessoas permaneçam em casa por conta da pandemia. Já que vamos ficar em casa, que tal passar o tempo de forma divertida, trazendo as boas lembranças da infância. As histórias ficarão disponíveis de graça até o dia 25 de abril no aplicativo, disponível no Google Play Store e na App Store.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).