Ghibli Fest Curitiba: cinemas municipais exibem 14 clássicos da animação japonesa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os cinemas da Prefeitura de Curitiba vão integrar o Ghibli Fest, evento que celebra os 40 anos do famoso estúdio japonês de animação. Entre os dias 18 de setembro e 1º de outubro, o Cine Passeio e o Guarani exibem uma retrospectiva com 14 filmes do Studio Ghibli, entre eles Castelo Animado e Meu Amigo Totoro.

A venda de ingressos começou nesta quinta-feira (04), às 17 horas, pelo site

Ingresso.com. No Cine Passeio, as sessões custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) às terças e quartas, e R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) de quinta a domingo. Já no Cine Guarani, os valores são R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Para os cinemas da prefeitura os ingressos são vendidos por sessão, mas os fãs têm um incentivo extra. Quem comprar um lote de dez ingressos ganha um pôster colecionável do evento. No Cine Passeio, os filmes serão exibidos legendados, enquanto no Cine Guarani, todas as sessões serão dubladas em português.

O festival organizado pela Sato Company, distribuidora de filmes asiáticos no Brasil, que também já soma quatro décadas de história, será feito em duas etapas. A segunda parte, conforme anunciado pela empresa, será no primeiro semestre de 2026, sem data marcada.

Studio Ghibli foi fundado em 1985

Fundado em 1985, após o sucesso do longa Nausicaä do Vale do Vento (1984), o Studio Ghibli nasceu pelas mãos de Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki. Desde então, tornou-se um dos maiores símbolos da animação mundial, conhecido por tramas sensíveis e estética única.

Entre os destaques, estão obras premiadas como A Viagem de Chihiro e O Menino e a Garça, vencedores do Oscar de Melhor Animação, além dos títulos aclamados Princesa Mononoke e Túmulo dos Vagalumes. Todos esses clássicos poderão ser revistos durante o festival.

Confira os filmes da parte 1 do Ghibli Fest em Curitiba

Da Colina Kokuriko (2011)

Dirigido por Goro Miyazaki, filho de Hayao Miyazaki. O longa aborda a amizade entre Umi Matsuzaki e Shun Kazama, ambos estudantes com o objetivo de preservar um velho edifício que será demolido por conta das Olímpiadas de Tóquio.



Classificação livre – 91 minutos

O Castelo Animado (2004)

Com estreia mundial no Festival de Veneza e uma indicação ao Oscar de Melhor Filme de Animação, O Castelo Animado é um dos longas mais premiados do estúdio. Na animação, acompanhamos Sophie, uma garota amaldiçoada que busca a ajuda de Howl, um feiticeiro que pode reverter a maldição.



Classificação Livre – 119 minutos

Meu Amigo Totoro (1988)

O filme conta a história de Satsuki e Mei, duas irmãs que se mudam para o interior do Japão, onde vivenciam encontros com espíritos da floresta, incluindo o mágico Totoro. Após o lançamento do longa, o personagem se tornou um fenômeno cultural, consolidando-se como um dos maiores símbolos do estúdio de animação.



Classificação livre – 86 minutos

+ Leia mais Rede desiste de atacarejo e investe em novo supermercado

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008)

Ponyo é uma peixinha dourada que conhece o menino Sosuke. O amor e a amizade deles faz com que Ponyo se transforme em humana, só para ficar mais tempo com seu amigo. O longa é um dos últimos filmes dirigidos por Hayao Miyazaki e ganhou cinco prêmios no 8º anual Tokyo Anime Awards.



Classificação livre – 103 minutos

Meus Vizinhos, os Yamada (1999)

O filme mostra o dia-a-dia da família Yamada e retrata diversos problemas do cotidiano. O diretor do longa, Isao Takahata, optou por um estilo artístico nas imagens diferente do convencional, simulando telas de aquarela. Para conseguir isso, Meus Vizinhos, os Yamada foi o primeiro filme do Studio Ghibli a ter desenhos de animação pintados inteiramente em computadores.



Classificação livre – 104 minutos

Sussurros do Coração (1995)

Shizuku é uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler 20 livros. Mas, curiosamente, todas as edições que ela pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Amasawa. Shizuku então, decide encontrá-lo.



Classificação livre – 111 minutos

PomPoko – A Grande Batalha dos Guaxinins (1994)

Animais místicos estão sendo expulsos de suas casas pelo desenvolvimento da cidade. Os guaxinins decidem usar suas habilidades mágicas para expulsar os humanos e retardar o avanço da civilização. No Brasil, o filme nunca foi lançado, fazendo com que o Ghibli Fest seja a primeira oportunidade de assistir a essa obra na tela grande.



Classificação 10 anos – 114 minutos

+ Leia mais De fábrica a shopping casamenteiro: a história por trás do Mueller

Nausicaä do Vale do Vento (1984)

Lançado antes da criação do Studio Ghibli e dirigido por Hayao Miyazaki no início de sua carreira. O longa acompanha a princesa Nausicaä, que luta desesperadamente para impedir que duas nações em guerra se destruam e destruam seu planeta moribundo.



Classificação 10 anos – 117 minutos

Vidas ao Vento (2013)

A animação é uma cinebiografia ficcional de Jiro Horikoshi (1903-1982), projetista de aeronaves de combate. O jovem Jiro sonha em voar e desenhar lindos aviões, mas não pode tornar-se piloto por ter miopia desde a infância. O filme ganhou e foi indicado a vários prêmios, incluindo indicações para o Oscar de Melhor Animação e o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.



Classificação 12 anos – 126 minutos

A Viagem de Chihiro (2001)

Considerada como uma das melhores animações de todos os tempos, o longa animado foi o primeiro do estúdio a receber o Oscar de Melhor Filme de Animação. Na obra dirigida por Hayao Miyazaki, conhecemos Chihiro, uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria.



Classificação livre – 125 minutos

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Nesta animação, uma jovem bruxa se afasta de sua família para praticar sua feitiçaria. Mas logo ela percebe que fazer novos amigos pode ser difícil. Segundo o Miyazaki, diretor do longa, a história abraça a independência e a confiança de jovens adolescentes japonesas.



Classificação livre – 112 minutos

Memórias de Ontem (1991)

O longa explora um drama realista escrito para adultos, principalmente mulheres. No filme somos apresentados a Taeko, uma mulher de 27 anos que se dedica apenas ao trabalho. Ela sai de sua nativa Tóquio pela primeira vez e viaja para visitar a família da irmã e ao longo da viagem, ela começa a questionar se sua vida estressante é o que desejava quando jovem.



Classificação livre – 118 minutos

Eu Posso Ouvir o Oceano (1993)

Ambientado na ilha japonesa de Shikoku, a história trata de um triângulo amoroso que se desenvolve entre dois melhores amigos e uma nova garota que é transferida para uma escola de Tóquio. O filme é baseado no livro Umi ga Kikoeru da autora Saeko Himuro.



Classificação livre – 72 minutos

Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992)

A trama gira em torno de um ex-piloto italiano da Primeira Guerra Mundial, agora vivendo como um caçador de recompensas. Uma maldição incomum o transformou em um porco humanoide. Uma vez chamado Marco, ele agora é conhecido no mundo como “Porco Rosso”.



Classificação 14 anos – 89 minutos

Serviço

Cine Passeio



Rua Riachuelo, 410 – Centro

Sessões noturnas – 19h



18/9 – Da Colina Kokuriko



19/9 – O Castelo Animado



20/9 – Meu Amigo Totoro



21/9 – Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar



23/9 – Meus Vizinhos, os Yamada



24/9 – Sussurros do Coração



25/9 – Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins



26/9 – Nausicaä do Vale do Vento



27/9 – Vidas ao Vento



28/9 – A Viagem de Chihiro



30/9 – O Serviço de Entregas da Kiki



1º/10 – Memórias de Ontem

Sessões Matinês – 10h30



20/9 – Eu Posso Ouvir o Oceano



21/9 – Porco Rosso: O Último Herói Romântico



27/9 – Meu Amigo Totoro



28/9 – O Serviço de Entregas da Kiki

Cine Guarani



Av. República Argentina, 3430 – Portão

Sessões – 17h



18/9 – Memórias de Ontem



19/9 – O Serviço de Entregas da Kiki



20/9 – A Viagem de Chihiro



21/9 – Vidas ao Vento



23/9 – Porco Rosso: O Último Herói Romântico



24/9 – Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins



25/9 – Sussurros do Coração



26/9 – Meus Vizinhos, os Yamada



27/9 – Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar



28/9 – Meu Amigo Totoro



30/9 – O Castelo Animado



01/10 – Eu Posso Ouvir o Oceano

Ingressos a partir desta quinta (4/9), às 17h, pelo



Ingresso.com

