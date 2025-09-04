2ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate Park será neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (7), Curitiba será palco da 2ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate Park, um dos eventos mais aguardados do calendário estadual da modalidade. A competição acontecerá no Love City – Centro de Cultura Urbana de Curitiba, reunindo atletas de 08 a 60+ anos, nas categorias Mirim, Iniciante, Amador e Master, tanto no masculino quanto no feminino.

O campeonato é uma realização da Federação de Skate do Paraná FPSK, homologado a CBSK e vale pontos importantes para o ranking estadual, garantindo vagas para o Campeonato Brasileiro de Skate Park e para o Campeonato Brasileirinho Sub-16 do Skate Park.

+ Leia mais: Novo supermercado é inaugurado ao lado de praça tradicional de Curitiba

A partir das 9h da manhã, os skatistas entram em ação em baterias que seguem durante todo o dia. Além das disputas oficiais, o público poderá acompanhar o Best Trick da Qix International, com prêmios exclusivos da marca. Para encerrar o evento, a arena será tomada por um show de rap e batalhas de rima, trazendo ainda mais energia e cultura urbana ao campeonato.

A 2ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate Park será no Love City – Rua Riachuelo, 492 – Centro.