Gilda, travesti de Curitiba, vira tema de Clube de Leitura

“Me dá uma moeda, ou te dou um beijo”, provocava Gilda, nas décadas de 1970 e 1980, no calçadão da Rua XV, mais precisamente na região da Boca Maldita. A travesti em situação de rua chamava a atenção dos passantes e causava as mais diferentes reações – das ternas às grosseiras. Na ocasião de sua morte prematura, comoção na cidade; placa de homenagem feita pela comunidade – logo retirada. Atualmente, outra placa de bronze, muitas vezes despercebida, repousa no calçadão testemunhando a história de Curitiba. Gilda ainda vive no livro “Uma Moeda ou Um Beijo”, de Leonardo Melo e André Caliman.

Em setembro, a figura pitoresca, transgressora e provocativa será o assunto do Clube de Leitura Curitiba Sombria. Após o sucesso da edição teste, em agosto – exclusiva para quem já havia participado do passeio noturno tour Curitiba Sombria – o grupo será aberto ao público. As inscrições custam R$50 e podem ser realizadas entrando em contato com o projeto no Instagram @curitiba.sombria.

Na primeira edição, os participantes leram “O Retrato de Maria Bueno”, de Octavio Secundino Junior, sobre fatos e boatos acerca da milagreira mais famosa de Curitiba. O ciclo foi marcado por forte engajamento e troca entre os participantes, tanto no grupo de discussão quanto nos encontros virtual e presencial – um café da manhã para entender melhor a época em que a obra se passava (1893), quando foi escrita (1996), e o que mudou desde então. A especialista em patrimônio e pesquisadora cemiterial Clarissa Grassi foi a convidada especial do encontro e compartilhou mais informações sobre Maria Bueno.

Neste mês, o clube expande sua proposta, mantendo a fórmula que conquistou o público: um mês de leitura compartilhada em grupo, encontro online para discussão e fechamento com um encontro presencial, que nesta edição contará com os autores da obra de literatura em quadrinhos que reúne ficção e fatos históricos sobre Gilda.

“Nossa ideia é unir literatura, história e mistério em uma experiência coletiva e afetiva. A cada edição do clube, queremos aproximar os leitores de obras que dialogam com o imaginário sombrio e cultural de Curitiba”, destaca Luciana Penante, idealizadora do projeto Curitiba Sombria.

Sobre o Curitiba Sombria

Curitiba Sombria é um projeto cultural independente, que promove passeios noturnos, experiências imersivas e atividades ligadas às lendas, histórias e mistérios da capital paranaense. Além dos tours noturnos pela cidade, que ocorrem todos os sábados à noite, de van – as vendas são pelo site Disk Ingressos –, a iniciativa investe em projetos literários e de memória cultural, como o Clube de Leitura Curitiba Sombria.

Serviço:

Clube de Leitura Curitiba Sombria – 2ª edição

Livro do mês: Uma Moeda ou Um Beijo, de Leonardo Melo e André Caliman

Período de leitura: setembro/2025

Atividades: grupo de leitura + encontro online + encontro presencial com os autores

Valor: R$ 50

Inscrições: via mensagem no Instagram @curitiba.sombria