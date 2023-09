Garotos Podres e Cólera são atrações de festival punk em Curitiba

Quem gosta de punk rock tem um evento imperdível para participar ainda neste mês: o Punk Rock Festival do CWB Hall. A casa vai reunir, em 30 de setembro, ninguém menos do que Garotos Podres, Cólera, Sick Sick Sinners e Cigarras em uma noite histórica.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheto, no sistema “meia entrada para todos”, a partir de R$ 75 mais taxa.

A CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, a CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Sobre as atrações

Garotos Podres

Formada em 1982, na cidade de Mauá, no ABC paulista, a banda de José Rodrigues Máo Júnior, ou simplesmente Mao, é conhecida por seus grandes sucessos, como Subúrbio Operário, Vomitaram no Trem e Papai Noel Velho Batuta. Politizada e engajada em causas sociais, participa em movimentos da sociedade civil e se autodenomina “Punk Rock Antifascista”. Em 2023, a banda comemora 20 anos do icônico álbum Garotozil de Podrezepam.

Cólera

Pioneira do movimento punk brasileiro ao lado de bandas como Ratos de Porão e Inocentes, a Cólera nasceu em 1979, em São Paulo. Desde então, são 43 anos de muita música e sucesso na cena underground com letras fortes, de protesto. Após a perda precoce do vocalista Redson, em 2011, a banda seguiu na estrada com Wendell, que era roadie da banda, nos vocais.

Sick Sick Sinners

Maior expoente nacional do psychobilly, a Sick Sick Sinners foi criada em 2005 em Curitiba, com membros de outra banda conhecida da capital: Os Catalépticos. De lá para cá, já tocaram em grandes festivais nos Estados Unidos, Argentina e Uruguai e gravaram um álbum pelo selo alemão Crazy Love Records.

Cigarras

A banda Cigarras vem se destacando na cena curitibana com seu rock altamente ácido desde 2017. Formada por Babi Age (bateria), Maria Paraguaya (voz e guitarra), Rubia Oliveira (baixo) e Tais D’Albuquerque (guitarra), as cigarras trituram gêneros como punk, mod e garage e expelem um som cru e grudento em um dos shows mais vigorosos da atualidade.

Serviço

Punk Rock Festival no CWB Hall

30 de setembro, sábado

Ingressos: https://www.bilheto.com.br/comprar/1671/punk-rock-festival

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Parolin – Curitiba – PR

Abertura das portas: 19h00

Classificação: 18 anos.

