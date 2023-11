A cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, recebe neste sábado (18) mais uma edição do festival Samba Curitiba. O evento, que será realizado no Expotrade, terá show de Fundo de Quintal, Turma do Pagode, Akatu, Bom Gosto, Di Propósito, Doce Encontro, Envolvência, Mannda Lym, Tá Na Mente, Xande de Pilares e Dj Fb. Serão 16 horas de muita música.

Os organizadores prometem uma noite inesquecível. Os últimos ingressos para o festival estão disponíveis a partir de R$ 50, preço popular que proporciona uma oportunidade imperdível para os amantes do samba.

O público pode escolher entre diferentes modalidades de ingressos e setores, como Pista, Pista Premium, Camarote e Backstage. O setor Backstage oferece um serviço especial com open bar e open food, que conta até com feijoada. Mais informações no site de vendas ingressonacional.com.br.

O festival tem como objetivo valorizar os gêneros do samba e o pagode na cidade com um evento que apresenta os grandes artistas do país no mesmo palco com uma programação especial. O show é uma realização da Multieventos, mesma organizadora do Pagode Fest.

Confira a ordem dos shows:

DJ FB

Fundo de Quintal

Manda Kym

Doce Encontro

Envolvência

Bom Gosto

Akatu

Xande de Pilares

Turma do Pagode

Di Propósito

Tá na Mente

DJ FB

O Expotrade Convention Center fica na Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Pinhais. A abertura dos portões será às 12h, com início dos shows previsto para 13h. A classificação é 16 anos. Compre aqui o ingresso

