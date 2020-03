A programação de filmes e séries desta quarta-feira (17) está bem recheada, com atrações para as famílias, que seguem em casa durante a quarentena pelo novo coronavírus. Para começar, a TV Globo exibe a partir das 15h na Sessão da Tarde a comédia Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro. No fim da noite, depois do BBB 20, é a vez do sucesso brasileiro Minha Vida em Marte, filme estrelado por Paulo Gustavo, Mônica Martelli e Marcos Palmeiras.

Nos streamings, o drama familiar This is Us e o policial derivado de Bad Boys, L.A.’s Finest: Unidas Contra o Crime são os destaques do dia.

Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro

Na Sessão da Tarde, confira a história de Bridget, uma mulher que é surpreendida ao saber que está prestes a perder sua confortável vida e sua casa, depois de seu marido ser demitido. Estas mudanças fazem ela decidir procurar emprego e após ter ficado anos sem trabalhar, ela consegue uma vaga no banco da Reserva Federal Americana. Aos poucos, Bridget descobre que tem muito em comum com suas novas companheiras de trabalho. Revoltadas com um sistema que não valoriza seus talentos e sonhos, as amigas decidem virar o jogo.

Minha Vida em Marte

Sem futebol, o Cinema Especial volta à programação da Globo com exibição da continuação de Os homens são de Marte e é pra lá que eu vou. Minha Vida em Marte mostra Fernanda, personagem interpretada por Mônica Martelli, agora casada com Tom (Marcos Palmeira) e mãe de uma menina de cinco anos. No filme, o casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que acaba gerando atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, personagem de Paulo Gustavo, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

This is Us

A série acompanha a vida dos irmãos Kate, Kevin e Randall, nascidos na mesma data, enquanto suas vidas se entrelaçam. Kate e Kevin são os filhos biológicos de Jack e Rebecca, enquanto Randall foi adotado pelo casal após eles terem perdido o terceiro filho da gravidez de trigêmeos durante o parto. A série apresenta a história da família em épocas diferentes, alternando entre o presente e a infância dos três irmãos. O Amazon Prime Video liberou a terceira temporada no começo do mês.

O Chefinho – De Volta aos Negócios

A série do filme O Poderoso Chefinho, mostra Chefinho trabalhando por conta própria após perder o emprego na Baby Corpo. A Netflix acaba de exibir a terceira temporada.

L.A.’s Finest: Unidas contra o Crime

Já na Globoplay, L.A.’s Finest: Unidas contra o Crime é uma série derivada de Bad Boys, que conta a história da agente Syd Burnett que se junta a Nancy McKenna na Polícia de Los Angeles. Em uma parceria nada convencional, elas combatem criminosos na cidade. O serviço de streaming do canal carioca lançou a primeira temporada.

Programação Telecine

Confira a seguir os destaques do dia dos seis canais da rede Telecine.

TC Cult

09h05 – Meus Vizinhos são um Terror

TC Fun

12h05 – Harry Potter e a Pedra Filosofal

TC Pipoca

15h15 – Missão: Impossível – Efeito Fallout

TC Premium

17h50 – Os Incríveis 2

TC Action

20h20 – A Hora do Rush 3

TC Touch

22h – Encontro de Amor