Nesta Sexta-Feira Santa (10), o destaque vai para a estreia do novo filme da Netflix, A Grande Luta, a produção juvenil mostra as aventuras de um garoto que descobre uma máscara mágica de luta livre. Nos Telecines, a diversão está garantida com O Grinch, no TC Premium, às 11h45, e O Mistério do Relógio na Parede, exibido no TC Pipoca, às 12h30.

Stardust – O Mistério da Estrela

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Para conquistar uma garota, o jovem Tristan lhe promete uma estrela cadente. A jornada o leva a uma terra esquecida e misteriosa, onde ele descobre que a estrela é, na verdade, uma linda mulher. Ele parte então em uma incrível aventura para proteger a beldade celestial, já que uma poderosa feiticeira quer roubar sua luz para permanecer jovem para sempre.

A Grande Luta

Netflix

Usando uma máscara mágica que lhe dá poderes especiais, um menino provoca o maior caos ao entrar em uma competição de luta livre e enfrentar um rival de peso.

Justin e a Espada da Coragem

Amazon Prime Video

Justin sempre quis ser um cavaleiro, mas seu pai, conselheiro-chefe da Rainha, quer que o filho siga seus passos e se torne um advogado. Em busca de ajuda, o garoto procura a avó e descobre que seu avô, Sir Roland, foi o mais nobre cavaleiro do reino e protetor do Rei, até que ambos foram traídos e mortos pelo terrível Sir. Heraclio.

Dr. Calça Dimensional

Globoplay

Um portal capaz de unir duas dimensões transforma o pequeno Kyle no Dr.Calça Dimensional, um super-herói de atitude que enfrenta os maiores vilões do universo.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

09h10 – Caminhando com Dinossauros

TC Premium

11h45 – O Grinch (2018)

TC Pipoca

12h40 – O Mistério do Relógio na Parede

TC Touch

13h45 – Ben-Hur (2016)

TC Cult

16h20 – A História sem Fim

TC Action

22h00 – Escorpião Rei 4: Na Busca pelo Poder