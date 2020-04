Nesta segunda-feira (13), a Sessão da Tarde exibe uma das comédias românticas de maior sucesso dos cinemas, Como se Fosse a Primeira Vez, às 15h; já na Tela Quente, a TV Globo escolheu Os Pinguins de Madagascar pra fechar a noite.

Como se Fosse a Primeira Vez

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Veterinário trabalhando no Havaí, conquistador inveterado, apaixona-se por garota cuja memória foi afetada em acidente de carro, resultando daí o que seria uma sucessão ininterrupta de primeiros encontros.

Os Pinguins de Madagascar

TV Globo, Tela Quente, às 23h10

Vindos da franquia de animação Madagascar, Capitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pinguins espiões, são capturados em uma missão que tinha como objetivo presentear o integrante mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. Eles caem nas garras do temido Dr. Otavius Brine, que se sentiu prejudicado pelo quarteto em um passado remoto. Agora, eles vão ter que impedir o maléfico plano do vilão de se vingar dos pinguins do mundo todo e, para isso, terão que juntar forças com uma especializada agência de espiões, a Vento do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto isso, Recruta tenta provar seu valor como agente especial do time de pinguins.

Hi Score Girl

Netflix

Um gamer viciado e totalmente incapaz na escola e nos esportes finalmente encontra seu par em seu fliperama favorito, a sua colega de classe e rica, Akira.

Marmaduke

Amazon Prime Video

Marmaduke é um dog alemão adolescente, bastante bagunceiro e que pesa 90 kg. Ele vive com a família Winslow e com ela se muda para a Califórnia. Ao chegar, Marmaduke se apaixona por Jezebel, uma linda cadela. Só que para conquista-la precisará enfrentar grandes desafios.

Hércules

Globoplay

Hércules, filho de Zeus e Hera, vira mortal e não pode viver no Olimpo. Agora, para reivindicar sua divindade, ele terá que se tornar um verdadeiro herói.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Cult

08h20 – Dizem o que Quiserem

TC Touch

13h05 – O Primeiro Homem

TC Pipoca

14h40 – Duda e os Gnomos

TC Action

15h40 – Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar

TC Fun

18h05 – Os Incríveis 2

TC Premium

22h00 – Hebe: A Estrela do Brasil