Festival traz Melim, Paulo Miklos e Diogo Nogueira a Curitiba

Nos dias 12, 14 e 15 de outubro Curitiba vai receber Festival Primavera Sabor e Som, que pretende combinar música de qualidade, gastronomia e diversão para toda a família. A festa vai acontecer no White Hall Jockey Eventos, no bairro Tarumá, em Curitiba.

No dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a banda Melim vai se apresentar no palco do White Hall. No dia 14 é a vez do titã Paulo Miklos, em show solo com alguns de seus maiores sucessos, além dos clássicos dos Titãs. No dia 15, pra fechar o evento, Diogo Nogueira traz o melhor do samba.

Na gastronomia, 35 restaurantes vão oferecer pratos e petiscos com preços únicos de R$ 20 a 40. Além da música e da comida, mais de 20 atrações musicais vão manter a festa rolando.

Os ingressos custam a partir de R$ 40, mas crianças até 10 anos não pagam entrada. Clique aqui para saber mais!

