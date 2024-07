O Festival Gastronômico Junino do Mercado Municipal Capão Raso (MMCR) entra na reta final e quem quiser aproveitar um pouco mais as delícias e os produtos típicos das festas juninas tem até o sábado (6).

O festival tem opções para todos os gostos e bolsos, com preços a partir de R$ 4,50 (cocada) e R$ 5 (rolinho primavera de doce de leite) até R$ 38,80 (quirera com costelinha).

Foto: Divulgação

São 16 estabelecimentos participantes, que trazem desde produtos tradicionais da época, como canjica, maçã do amor, pamonha e broa de milho, pastel e quentão, até pratos como yakissoba com pinhão, sopa de pinhão, crepes de paçoca, tapioca de carne seca com pinhão e queijo meia cura, sopa de pinhão com bacon e quirera com costelinha de porco.

A expectativa é que o Festival atraia um público de cerca de 85 mil pessoas até este sábado. “O Festival Junino já é tradição no Mercado Capão Raso e é um sucesso. As famílias se programam para vir conferir as opções juninas e as atividades com as crianças, além de fazerem compras no espaço”, diz Elias Techy, gestor da área comercial da Urbanização de Curitiba (Urbs).

Centro de compras no bairro

Mercado Municipal Capão Raso. Foto: Daniel Castellano/SMCS

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço

Festival Gastronômico Junino

Data: de 20/6 a 6/7

Local: Mercado Municipal Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo)

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?