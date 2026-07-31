Festival dos Bravos terá 4 horas de open food de churrasco em Curitiba

Os apaixonados por carne na brasa já têm compromisso marcado em Curitiba. A terceira edição do Festival dos Bravos promete transformar o Spazio Giardino, em Santa Felicidade, em um paraíso do churrasco no dia 16 de agosto, com um formato que chama atenção: serão quatro horas de open food, com mais de 15 estações gastronômicas comandadas por chefs e assadores convidados.

O evento terá início às 11h, com abertura dos portões. O serviço de churrasco será liberado das 12h às 16h, período em que o público poderá experimentar diferentes cortes, técnicas de preparo e receitas preparadas na brasa.

Entre as opções confirmadas estão costela fogo de chão, brisket defumado, churrasco de igreja, salmão na brasa, carne de onça, choripán, paleta de cordeiro, hambúrguer artesanal, panceta à pururuca, costelinha BBQ, frango no varal, ossobuco defumado com polenta cremosa e até banoffee na parrilla, sobremesa preparada na churrasqueira.

Chefs convidados e atrações

O festival é organizado pelo chef Marcos Oliveira, sócio do restaurante Bucaneiro e idealizador do Festival dos Bravos. Além dele, o evento reunirá diversos nomes da gastronomia regional, entre eles Rafael Zuk, Alisson Bizzotto, Chef Gui, Marani BBQ, Lobos do Fogo, Camilla Gubau e o cuteleiro Miltão das Facas, que fará demonstrações de forjamento de facas durante a programação.

Além da experiência gastronômica, o público contará com música ao vivo, espaço kids com recreação, estacionamento e estrutura preparada para receber famílias e grupos de amigos.

Ingressos para o Festival dos Bravos

Os ingressos do primeiro lote estão sendo vendidos a partir de R$ 150 para o público individual (a partir de 12 anos).

Também há opções para casais e combos familiares:

Casais pagam R$ 280.

Casais com uma criança de até 12 anos pagam R$ 330.

Casal com duas crianças de até 12 anos pagam R$ 350.

Crianças de até 6 anos têm entrada gratuita.

Crianças entre 7 e 12 anos, pagam meia-entrada. .

O primeiro lote, com estes valores, será vendido somente até dia 30 de julho

O local do evento, o Spazio Giardino, fica na Rua Soledade Regina Sanzovo Mourão, 600. Os portões abrem às 11h e o serviço de open food será das 12h às 16h.