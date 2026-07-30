MBRF investe R$ 47 milhões para ampliar fábrica no Paraná

A MBRF vai investir R$ 47 milhões na ampliação e modernização da fábrica de Toledo, no Oeste do Paraná. O aporte tem como destino as linhas de produção de frango empanado e linguiça frescal. Com a expansão, a unidade terá aumento da capacidade produtiva e deverá gerar 100 novos postos de trabalho, principalmente na área de operações.

A fábrica de Toledo produz para o mercado brasileiro e também para exportação. De acordo com a empresa, o investimento busca ampliar a capacidade para acompanhar o crescimento das vendas nacionais e internacionais.

A unidade tem mais de seis décadas de história. A MBRF está presente em Toledo desde 1959 e, atualmente, a operação gera mais de 7 mil empregos na região. Entre as marcas produzidas estão nomes conhecidos dos consumidores, como Sadia, Perdigão, Kidelli e Perdix.

Além das linhas de frango empanado e linguiça frescal, que recebem ampliação com o novo investimento, a estrutura de Toledo reúne diferentes operações da companhia. A unidade conta com abate de frangos e suínos, fábrica de rações e produção de proteína de soja.

Outro detalhe curioso, conforme a empresa, é que a planta paranaense abriga a única fábrica de farinha de rosca da MBRF. O ingrediente é utilizado na produção de alimentos empanados e faz parte da estrutura industrial da companhia no município.

Ampliação da MBRF gera 100 novos empregos

Com a ampliação, a MBRF dará início à contratação de profissionais da região. As novas oportunidades são principalmente para a área de operações. Os candidatos selecionados passarão por treinamentos para atuar nas funções.

Os interessados podem entregar o currículo presencialmente na unidade da empresa, localizada na Avenida Senador Attílio Fontana, 4040, no bairro Jardim Bressan, em Toledo.

Também é possível participar do processo seletivo pelo WhatsApp, por meio do chatbot de atração e seleção da companhia, Theo, no número (47) 3249-4949.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte ou transporte fretado, vale-alimentação, restaurante interno, plano odontológico e convênio-farmácia. A empresa também oferece programa interno de formação profissional e descontos em produtos MBRF.

A MBRF nasceu da união entre as operações da Marfrig e da BRF e reúne marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e Bassi. A companhia está presente em 117 países, conta com cerca de 130 mil colaboradores e produz aproximadamente 8 milhões de toneladas de alimentos por ano.