Você pagaria até R$ 800 por mês para não lavar roupa? Empresa do Paraná aposta que sim

Lavar, passar e dobrar roupa todas as semanas. Há quem faça isso sem reclamar. Mas há quem odeie esse serviço doméstico. E uma empresa criada no Paraná aposta que muita gente toparia pagar até R$ 800 para se livrar desse trabalho semanal. A Super Branco aposta no modelo de lavanderia por assinatura para transformar uma tarefa doméstica tradicional em um serviço recorrente. Uma mudança de hábitos, assim como ocorreu com o streaming, as academias, etc.

Criada em Maringá, a empresa oferece planos mensais que começam em R$ 200 e chegam a aproximadamente R$ 800, conforme a quantidade de peças e as necessidades do cliente. Os planos incluem de 10 a 40 peças por semana. Mas há também a possibilidade de contratar por quilo.

O funcionamento é simples: uma vez por semana, o cliente leva as roupas até a unidade. Dois dias depois, retorna para buscar tudo lavado, passado e dobrado.

A proposta nasceu de uma mudança percebida na rotina das famílias. Com mais adultos trabalhando fora e menos tempo disponível para as tarefas domésticas, as empresas apostam que serviços recorrentes podem ganhar espaço no orçamento. Ou seja, já não é mais só o edredom ou a roupa de festa que vão para a lavanderia. Agora, são as roupas do dia a dia.

Expansão nacional

A Super Branco faz parte da Brasilux, holding com sede em Maringá. A rede começou a operação há quatro anos e, atualmente, conta com cinco unidades em funcionamento: uma própria e quatro franquias. Outras cinco franquias estão em fase de implantação. Todas ficam no Paraná. Mas a meta é chegar a 100 unidades em todo o Brasil até o fim de 2027.

As cinco lojas que já estão em operação faturam, juntas, cerca de R$ 3 milhões por ano. A expectativa é dobrar esse valor em 2026, com a abertura das novas unidades.

A unidade própria, que é a mais antiga da rede, registra faturamento mensal entre R$ 60 mil e R$ 65 mil. Segundo a empresa, a procura pelo serviço costuma aumentar durante o inverno e em períodos de chuva.

Lavanderia por assinatura: investimento de R$ 30 mil

O modelo de lavanderia por assinatura também foi desenvolvido para quem pretende empreender. O investimento inicial para abrir uma franquia Super Branco é estimado em R$ 30 mil, incluindo R$ 15 mil de taxa inicial e outros R$ 15 mil de capital de giro.

A operação pode começar em espaços compactos, a partir de 45 metros quadrados, e utilizar máquinas domésticas. A rede estima faturamento médio de R$ 30 mil por mês por unidade e lucratividade em torno de 30%. O prazo projetado de retorno do investimento é de seis a 12 meses. A empresa cobra royalties fixos de R$ 1,5 mil mensais e não possui taxa de propaganda.