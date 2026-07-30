Após cinco dias de buscas, drone localiza corpo de jovem em cachoeira no Paraná

Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (30) na região da cachoeira Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte Pioneiro do Paraná. O corpo foi localizado por equipes de resgate com o auxílio de drones, após cinco dias de buscas. A vítima emergiu do leito do rio.

A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local onde a vítima foi encontrada fica entre 150 e 200 metros à frente do Poço Preto, próximo a um conjunto de pedras.

A redução do nível da água registrada contribuiu para a visualização da vítima. Ana Paula estava desaparecida desde o último sábado (25), quando visitava a cachoeira com uma amiga, um guia e um grupo de turistas.

De acordo com as informações apuradas, em determinado momento do passeio, Ana Paula e a amiga decidiram seguir sozinhas em direção ao mirante. A decisão foi registrada em um áudio gravado no celular de uma delas. Desde então, voluntários e equipes de resgate realizaram buscas por terra, na mata e ao longo do curso d’água.

A amiga da vítima, Ana Carolina Camilo, conseguiu ser resgatada com vida, mas sofreu uma fratura em uma vértebra da coluna. Ela permanece internada no Hospital Evangélico de Londrina.

Segundo o secretário, a perícia deverá esclarecer a causa da morte de Ana Paula. “Será feito todo o procedimento pericial para confirmar qual foi a causa da morte, se ocorreu apenas em decorrência do afogamento ou se houve também trauma provocado pela queda”, afirmou em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC TV.

Após a localização do corpo, o secretário também reforçou a importância de seguir orientações de segurança em passeios por áreas naturais. A recomendação é que visitantes realizem trilhas apenas acompanhados por profissionais habilitados e que conheçam a região. “Vamos reforçar campanhas orientativas, porque as pessoas têm direito a esse lazer, mas ele precisa ser realizado com segurança”, afirmou.