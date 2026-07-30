Nova pesquisa pra presidente mostra comprometimento de eleitor com Lula e Flávio

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (30) o levantamento de julho com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) lidera com 41% das intenções de voto, ficando seis pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL).
Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula lidera numericamente, mas a diferença configura um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Lula também fica à frente de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) de forma numérica no segundo turno, mas dentro da margem de erro, configurando empate técnico. O petista, porém, venceria Renan Santos (Missão).
Os números foram publicados pelo portal Poder360.
Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026
O PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.
Lula abre 6 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro no cenário estimulado
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Augusto Cury (Avante): 3%
- Branco/Nulo: 5%
- Não sabe: 4%
Segundo turno para presidente pelo PoderData
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Branco/Nulo: 9%
- Não sabe: 2%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 44%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43%
- Branco/Nulo: 10%
- Não sabe: 3%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 44%
- Romeu Zema (Novo): 42%
- Branco/Nulo: 10%
- Não sabe: 3%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 45%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Branco/Nulo: 15%
- Não sabe: 4%
Disposição de voto em Flávio Bolsonaro e Lula
O PoderData também perguntou aos entrevistados o nível de comprometimento em relação aos dois principais pré-candidatos
Em relação a Flávio Bolsonaro
- É o único candidato em que votaria: 31%
- Poderia votar nele: 14%
- Não votaria nele de jeito nenhum: 49%
Em relação a Lula
- É o único candidato em que votaria: 36%
- Poderia votar nele: 11%
- Não votaria nele de jeito nenhum: 49%
Metodologia: 2.400 entrevistados pelo PoderData entre os dias 26 e 28 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07845/2026.