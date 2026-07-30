Nova pesquisa pra presidente mostra comprometimento de eleitor com Lula e Flávio

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (30) o levantamento de julho com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) lidera com 41% das intenções de voto, ficando seis pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL).

Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula lidera numericamente, mas a diferença configura um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula também fica à frente de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) de forma numérica no segundo turno, mas dentro da margem de erro, configurando empate técnico. O petista, porém, venceria Renan Santos (Missão).

Os números foram publicados pelo portal Poder360.

Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026

O PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.

Lula abre 6 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro no cenário estimulado

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Augusto Cury (Avante): 3%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe: 4%

Segundo turno para presidente pelo PoderData

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 43%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 42%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe: 3%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 37%

Branco/Nulo: 15%

Não sabe: 4%

Disposição de voto em Flávio Bolsonaro e Lula

O PoderData também perguntou aos entrevistados o nível de comprometimento em relação aos dois principais pré-candidatos

Em relação a Flávio Bolsonaro

É o único candidato em que votaria: 31%

Poderia votar nele: 14%

Não votaria nele de jeito nenhum: 49%

Em relação a Lula

É o único candidato em que votaria: 36%

Poderia votar nele: 11%

Não votaria nele de jeito nenhum: 49%

Metodologia: 2.400 entrevistados pelo PoderData entre os dias 26 e 28 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07845/2026.